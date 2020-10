Policía Nacional alerta de la existencia de una oleada de tentativas de estafa mediante solicitud de un código on line

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes adscritos al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de la Rioja, alertan de la recepción de denuncias formuladas en esta Jefatura Superior, en la que se relatan un tipo concreto de estafa.

Se emplea desde hace tiempo pero se ha detectado un incremento en los últimos días. Los denunciantes manifiestan recibir inicialmente un mensaje por SMS o bien un mensaje de Whatsapp con este mismo código de 4-6 cifras.

En las siguientes horas, reciben otro mensaje de Whatsapp que puede provenir de un número de teléfono de alguno de sus contactos- o bien podría proceder de cualquier otro número desconocido- en el que le manifiestan que le han enviado por error ese código y que necesitan que la víctima que lo ha recibido inicialmente, se lo vuelva a reenviar.

En muchas ocasiones, al tratarse de un número familiar para la víctima, ésta accede a reenviar el código.

¿CUÁLES SON LAS INTENCIONES DE ESOS MENSAJES?

Antes de exponer los motivos, el ciudadano debe conocer qué es un sistema de autenticación en dos pasos. Es una capa de seguridad extra que permite combinar dos mecanismos de autenticación para comprobar que una persona que va a realizar una determinada transacción u operación en Internet es quien dice ser.

Por ello, por ejemplo, antes de realizar una transacción, una compra o un alta en un servicio o aplicación, además de requerirnos el ingreso de usuario y contraseña, nos solicita introducir ese segundo factor de autorización, como puede ser un pin, un código de seguridad enviado por SMS a su teléfono móvil o el ingreso de un token (un código numérico o alfanumérico) generado aleatoriamente.

Aquí es donde viene el engaño. Si recibimos alguno de estos códigos sin haber realizado una operación previa, es porque alguien ha aportado nuestro teléfono o lo está empleando, precisamente, para llevar a cabo alguna operación, por supuesto, de carácter fraudulento. Pueden ser transferencias bancarias, compras en servicios online, altas en aplicaciones diversas. Es decir, se está intentando cometer un delito en el que nosotros, como titulares de ese teléfono, nos veremos involucrados en mayor o menor medida.

CONSEJOS PARA EVITAR CAER EN MANOS DE ESTOS DELINCUENTES

Es muy fácil seguir ciertas recomendaciones para que no te los criminales no te engañen:

Nunca reenvíes información de carácter personal ni tampoco de supuestos códigos a un particular aunque seas requerido para ello. Realiza el envío del código de seguridad únicamente cuando hayas sido tú quien haya realizado la operación y así te lo indique el propio servicio.

Siempre que un servicio te requiera introducir un código de verificación, te avisará previamente de que lo vas a recibir en tu teléfono móvil asociado.

Fíjate bien en el teléfono que te los envía. Que sea el teléfono de un contacto de conocido no quiere decir que sea esa misma persona. Pueden haber hackeado su teléfono o duplicado la SIM y estar utilizándote para dar de alta un servicio a tu conocido de forma fraudulenta.

Llama al número de teléfono que te reenvía el código, por voz y confirma que no es un error. Si te exigen que introduzcas el código porque en unos segundos o minutos dejará de tener validez, no lo hagas. Emplearán ese pretexto para que no pienses.

Cuando recibas ese mensaje de un teléfono conocido, ponte en contacto telefónico con esa persona y avísale de que podrían estar empleando su número de para la comisión de delitos.

Si, finalmente, por desconocimiento o error, has reenviado ese número, comprueba que no tienes operaciones fraudulentas en tu cuenta bancaria y contacta con tu banco para cancelar la realización de transferencias durante dos días. Igualmente, haz esa misma comprobación con tus tarjetas bancarias y habla con tu banco para avaluar su posible cancelación. Finalmente, en este caso, acude a un comisaría a denunciar