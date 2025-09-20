La Policía Nacional culmina el dispositivo de seguridad reforzado para el 'Cohete' de Logroño - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha establecido desde primera hora de esta mañana un dispositivo especial reforzado de seguridad para garantizar que el buen desarrollo del lanzamiento del 'Cohete' se produjera sin incidentes. Dando seguridad a todos los asistentes y para prevenir la comisión de cualquier tipo de hecho delictivo.

Desde el viernes 12 de septiembre se han aumentado los controles en la llegada de personas a la ciudad, se dado inicio a un dispositivo de prevención de seguridad ciudadana, reforzando los controles de pasajeros y personas que llegan a la ciudad, haciendo hincapié en la lucha contra el consumo de sustancias estupefacientes así como la tenencia de armas prohibidas.

Formando parte del dispositivo a la Brigada Móvil en el transporte ha reforzado la seguridad y el control en las infraestructuras del transporte para la seguridad de los viajeros.

También se han llevado a cabo una inspección, requisa y control de seguridad en lugares de interés y de afluencia de público por parte del TEDAX-NRBQ (Técnicos especialistas en desactivación de explosivos- Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico) en la fase previa al dispositivo de seguridad reforzado para el lanzamiento del Cohete.

De igual modo, Brigada Provincial de Información, grupo de investigación antiterrorista, vienen captando y analizando información dando respuesta al Nivel 4 de alerta Antiterrorista.

Han participado agentes pertenecientes a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y al Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Jefatura Superior formando parte del perímetro de seguridad para garantizar la seguridad en el lugar del Lanzamiento del Cohete y sus aledaños. Les presta apoyo la Unidad de Guías caninos especializados detectar determinados objetos y sustancias prohibidas.

En el área de Seguridad Ciudadana se ha visto reforzado con agentes pertenecientes a las Unidades de Intervención Policial (UIP) desplazados desde otras plantillas especialistas en orden público y control de masas.

Y desde primera hora del día, la Unidad Aérea de la Policía Nacional se encargará de garantizar la seguridad aérea, con varios drones y sistemas de detección de drones con diferentes capacidades operativas y sistemas de inhibición para evitar la intrusión de posibles aeronaves no tripuladas con 5 funcionarios policiales; así como el helicóptero que se ha encargado de dar seguridad aérea el día del Cohete en el Ayuntamiento de Logroño y sus inmediaciones.

Como novedad, este año se ha contado con imágenes en tiempo real tomadas por los drones y el helicóptero de la Policía Nacional que se han retransmitido al CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Policial Integrado) para una mejor toma de decisiones por parte del mando.

Para el servicio de Seguridad Ciudadana se ha contado en el servicio de patrullaje y del dispositivo del Cohete, con la colaboración de Policías Europeas en el marco de Colaboración con la División de Cooperación Internacional. En concreto, 5 agentes de Francia, Italia y Portugal.

La Brigada Provincial de Policía Judicial ha formado parte del dispositivo de seguridad reforzado con agentes desplegados in situ, algunos de ellos identificables con chalecos de Policía Nacional, para la prevención, reacción e investigación temprana ante las posibles sustracciones de teléfonos móviles, carteras y efectos personales.