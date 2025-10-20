La Policía Nacional desactiva un punto de venta de droga a menores en Logroño

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación antidroga en Logroño, en la que se ha desactivado un punto de venta. El presunto autor, abastecía a los clientes desde un local, que usaba como vivienda. permitiendo que se consumiera la sustancia suministrada.

Entre los clientes, se encontraban menores, a los que como al resto, les facilitaba droga y también su consumo allí mismo.

LA INVESTIGACIÓN

El inicio de la investigación de la Policía Nacional, tuvo lugar a requerimiento de La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el curso de unas diligencias de investigación pre-procesales, para la comprobación e investigación de los hechos.

El 'modus operandi' del presunto autor, consistía en vender la droga en el propio local que usaba para vivir, y el hecho de que permitiera a los propios clientes, consumir la droga en el mismo interior, ha dificultado la labor de la investigación, que además ha contado con la colaboración de la Policía Local de Logroño para la recopilación de información.

Este jueves la Policía Nacional llevaba a cabo una entrada y registro en el Local de Logroño con mandamiento judicial, en relación a la operación antidroga denominada 'Riff', en la que se ha desactivado finalmente, este punto de venta de droga, y se ha detenido al presunto autor.

Durante el registro se han intervenido 2,21 gramos de speed, 6,46 gramos de hachís, 3,82 gramos de Marihuana, 2 balanzas de precisión, y numerosas armas prohibidas. Además se le atribuye un delito de defraudación de fluido eléctrico, dado que sin contar con contrato de suministro de electricidad, había modificado la instalación consiguiendo enganchar la red eléctrica para abastecerse de energía eludiendo el pago; algo que se comprobó al realizar el registro del local y tras la inspección de la instalación eléctrica.

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

El grupo de investigación de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional, de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, le ha imputado además un delito de robo con fuerza, al haber cotejado los indicios biológicos hallados en la escena de ese delito por la Brigada Provincial de Policía Científica en la inspección ocular, con su perfil genético y ser coincidentes.

El detenido, de entre 30 y 40 años, cuenta con varios antecedentes policiales, y además se le ha atribuido la autoría de diversos delitos contra el patrimonio.