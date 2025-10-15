La Policía Nacional detiene a dos personas por lesiones con arma blanca en el centro de Logroño

Se auxilió inmediatamente a uno de los detenidos, controlando la hemorragia hasta su traslado al San Pedro, donde fue intervenido
LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha informado este miércoles de la detención de dos personas, por su presunta participación en un delito de lesiones, al acometerse con un arma blanca mutuamente en una céntrica calle de Logroño, más concretamente en la calle Pérez Galdós.
Una intervención en la que fue necesaria la inmediata asistencia por parte de los agentes a un herido por arma blanca para controlar la hemorragia, preservando su salud hasta la llegada de servicios sanitarios.
Los hechos tuvieron lugar poco antes de las tres de la tarde del lunes, cuando se alertó a la Policía Nacional de una pelea entre dos varones en la calle Pérez Galdós. A la llegada de los agentes de Policía Nacional, pudieron observar a estos dos hombres, de entre 40 y 50 años de edad.
Uno de ellos presentaba heridas sangrantes en el pecho y en la muñeca por lo que el Policía Nacional le prestó inmediata asistencia presionando las heridas para evitar que estas fueran de mayor gravedad hasta la llegada del indicativo sanitario. El otro herido presentaba lesiones de carácter leve en ambas manos.
Después de las manifestaciones vertidas por ambos implicados, todo parece indicar que presuntamente habían tenido una discusión por problemas económicos y que uno de ellos había intentado agredir al otro con un arma blanca, pero que este segundo autor, le consiguió arrebató el arma al primero para evitar ser agredido.
Y una vez que la tenía en su poder, fue cuando decidió agredir al anterior clavándosela el pecho y extremidades inferiores causando una importante hemorragia. Hasta el lugar se trasladó servicio sanitario que procedió a la atención inmediata del herido grave y su traslado al Hospital San Pedro donde fue intervenido y ha permanecido ingresado.
Igualmente, el segundo de los heridos fue traslado a centro sanitario por la dotación policial para su asistencia.
Por tales manifestaciones e indicios se procedió a la inmediata detención de ambos autores, a los que se les atribuye un delito de lesiones. Ambos varones, tienen entre 40 y 50 años de edad, y les constan antecedentes policiales previos.
La Policía Nacional quiere agradecer la colaboración ciudadana en este caso y resaltar la importancia de facilitar cualquier tipo de información y alertar lo más rápido posible de cualquier hecho que pueda afectar a la seguridad ciudadana.
Y recordar que tienen a su disposición la Sala CIMACC-091 que presta servicio 24 horas, los 7 días de la semana, durante todos los días del año, y atiende las llamadas de todos los ciudadanos aportando cualquier tipo de información.