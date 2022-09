La Policía Nacional detiene el primer día de las Fiestas de San Mateo a dos hombres por robar 52 móviles

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo el primer día de las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo, en Logroño, a dos hombres por robar 52 móviles de alta gama en el lanzamiento del cohete y por la noche.

Tal y como ha informado la Policía Nacional, los detenidos son dos hombres, ambos vecino de Madrid y con 47 años, y fueron detenidos en dos intervenciones diferentes, realizadas en la Plaza de la Diversidad y la calle Norte sin que guarden relación entre ellas.

Los teléfonos se habían sustraído el primer día de las fiestas, tanto durante la celebración del cohete anunciador de fiestas como durante la noche del sábado al domingo.

La primera de las intervenciones se produjo sobre las 12,15 horas en la confluencia del Paseo de Dax con Avenida de La Paz, cuando la víctima, al percatarse de la sustracción de su teléfono móvil, informó a un agente uniformado.

La víctima contó al policía que le habían robado el teléfono móvil cuando se encontraba en la Plaza del Ayuntamiento con motivo del comienzo de fiestas para la celebración del conocido 'chupinazo'.

La víctima relató al agente que la señal de su móvil marcaba que se encontraba en el estacionamiento publico de la Calle Norte de Logroño, por lo que varios policías le acompañaron y comprobaron que en el lugar se encontraba un varón con las características aportadas previamente por la víctima.

Al ser identificado intentó huir, si bien fue interceptado por agentes de paisano que consiguieron darle el alto y proceder a su detención.

En el momento de la detención el varón portaba en el interior de su vehículo, en una mochila, dieciséis móviles de alta gama, de los que no daba razón sobre su procedencia, y que habían sido sustraído minutos antes en la Plaza del Ayuntamiento.

El detenido es un varón, de 47 años de edad, de origen Ecuatoriano, con el ultimo domicilio conocido en Madrid y con trece antecedentes policiales por los mismos hechos y otros.

Por otro lado, en la Plaza de la Diversidad, a las 3:00 horas de la madrugada, se recibió una llamada en la que un ciudadano contó que retenida a un persona que le había sustraído el teléfono móvil. Añadió que la señal de posicionamiento del mismo le marcaba que estaba en la bolsa del varón que tenía retenido.

Los agentes que formaban parte del dispositivo preventivo de seguridad se dirigieron hacia el lugar y le identificaron, comprobando que en el interior de la bolsa tenía 36 teléfonos móviles de alta gama.

El detenido es un varón, de 47 años de edad, de origen rumano, con el último domicilio conocido en Madrid, al que le constan numerosos antecedentes policiales por los mismos hechos.

Los agentes posteriormente han conseguido localizar a los propietarios de los terminales sustraídos, que se han ido personando en la Jefatura Superior, donde se les está haciendo entrega de los mismos.

CONSEJOS PARA EVITAR LOS ROBOS

Desde la Jefatura Superior se ha alertado de la posible presencia de bandas organizadas que se dedican a robar teléfonos móviles durante las fiestas, aprovechando la gran cantidad de gente que acude a los diferentes eventos convocados.

Actúan en actos multitudinarios, dada la relajación y la despreocupación de los efectos personales que hace que los vecinos sean más propensos a ser víctimas de robos de móviles o carteras.

Recomienda guardar el teléfono en un lugar que no se pueda sustraer rápidamente, señalando que quizás el bolsillo trasero del pantalón no sea el más adecuado y advirtiendo de que esto es especialmente importante en lugares abarrotados de público.

También, no llevar el móvil en mochilas o bolsos que no se mantengan a la vista, ya que pueden desaparecer con todo su contenido. Si se está tomando algo, pide no dejar el teléfono en la mesa del establecimiento.

Por otro lado, anotar y guardar el IMEI del dispositivo. Este número es necesario para denunciar el robo e inhabilitar el terminal, de forma que no sea posible su reventa. Se puede obtener marcando #06# en el teléfono.

Otro consejo es bloquear la pantalla; mantener las copias de seguridad actualizadas; e instalar una aplicación para localizarlo en caso de extravío.

Si a pesar de todas las precauciones roban el móvil hay que llamar al operador para que bloquee la tarjeta SIM; denunciar la sustracción en una Jefatura Superior de Policía o una Comisaria; y cambiar todas las contraseñas.

Además, la nueva versión de la aplicación AlertCops permite a los ciudadanos enviar fotos y vídeos en directo de situaciones comprometidas, por lo que cualquier persona víctima o testigo de un hurto en estas Fiestas Mateas puede enviar cualquier fotos y video relacionada con diferentes hechos delictivos.