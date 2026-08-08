La Policía Nacional dona a Cáritas La Rioja más de una treintena de bicicletas y patinetes eléctricos - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Jefe Superior de Policía de La Rioja, Manuel Laguna Cencerrado, ha hecho entrega al director de Cáritas La Rioja, David García De La Cal, de más de una treintena de bicicletas y patinetes eléctricos recuperados por la Policía Nacional en diferentes actuaciones policiales y que, una vez finalizado el procedimiento legal y tras no haber sido reclamados por sus legítimos propietarios, serán destinados a fines sociales.

La donación es el resultado de la exposición pública organizada recientemente por la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, en la que se mostraron un total de 41 bicicletas y patinetes eléctricos recuperados por la Policía Nacional con el objetivo de facilitar su identificación y devolución a sus propietarios.

Gracias a esta iniciativa, numerosos ciudadanos pudieron recuperar sus vehículos. Sin embargo, más de una treintena no pudieron ser identificados o reclamados. Una vez agotadas todas las posibilidades de localización de sus propietarios y cumplidos los trámites legalmente previstos, su destino habría sido la destrucción.

Con esta entrega, la Policía Nacional evita que estos vehículos sean destruidos y les proporciona una segunda vida mediante su cesión a Cáritas La Rioja, donde serán revisados, reparados y acondicionados para ser utilizados por personas y familias en situación de vulnerabilidad.

UNA POLICÍA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

Con esta iniciativa, la Policía Nacional reafirma su compromiso con una seguridad cercana a la ciudadanía, demostrando que la labor policial no concluye con la recuperación de los efectos sustraídos, sino que también busca generar un impacto positivo cuando las circunstancias lo permiten.

Además de favorecer a personas con menos recursos, esta actuación fomenta la reutilización de materiales, reduce residuos y contribuye a un modelo más sostenible, uniendo la función policial con el compromiso social y medioambiental.

Durante el acto, el Jefe Superior de Policía, Manuel Laguna Cencerrado, destacó que "estas bicicletas y patinetes ya cumplieron una primera misión cuando fueron recuperados por la Policía Nacional. Hoy comienzan una segunda: mejorar la vida de quienes más lo necesitan. Ese es el mejor destino que podían tener y reafirma nuestro compromiso social".

Por su parte, el director de Cáritas La Rioja, David García De La Cal, agradeció la colaboración de la Policía Nacional y señaló que esta donación permitirá que, tras el correspondiente proceso de revisión y acondicionamiento, las bicicletas y patinetes puedan convertirse en una herramienta útil para favorecer la movilidad, la inclusión social y las oportunidades de las personas atendidas por la entidad.

RECOMENDACIONES PARA FACILITAR LA RECUPERACIÓN

La Policía Nacional recuerda la importancia de conservar la factura de compra, el número de serie y, siempre que sea posible, fotografías de la bicicleta o del patinete eléctrico. Estos elementos resultan fundamentales para acreditar la propiedad y facilitar su recuperación en caso de pérdida o sustracción.

La entrega de estas bicicletas y patinetes eléctricos ha supuesto, además, el último acto público de Manuel Laguna Cencerrado como Jefe Superior de Policía de La Rioja, poniendo así el broche final a una trayectoria de 46 años de servicio dedicados a la Policía Nacional.

Su despedida institucional ha estado marcada por una iniciativa que refleja los valores de servicio público, solidaridad y cercanía a la ciudadanía, simbolizando el compromiso de la Policía Nacional no solo con la seguridad, sino también con la protección de las personas y la colaboración con las entidades sociales.