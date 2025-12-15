La Policía Nacional inaugura su Belén navideño en la Jefatura Superior de La Rioja - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE LA RIOJA

LOGROÑO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de La Rioja ha inaugurado este lunes un Belén navideño elaborado por el escultor Manuel Nicolás Almansa y que podrá visitarse en las instalaciones de la Jefatura Superior durante todas las Navidades.

Al acto ha acudido el jefe superior de la Policía Manuel Laguna Cencerrado; el obispo del Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Santos Montoya; el artista murciano Juan José Quirós; y representantes de la Asociación de Belenistas de Logroño.

Esta mañana en la Jefatura Superior de la Rioja ha tenido lugar la inauguración del nacimiento, cedido por el escultor Juan José Quirós Illán de su colección privada, además de ser bendecido por el obispo.

Destaca que las piezas del Belén son piezas modeladas a palillo de unos 30 centímetros y está ambientado con cepas riojanas.

Juan José Quirós, escultor nacido en Cartagena (Murcia), en el año 1972. Cuando apenas tenía nueve años de edad, comienza modelando plastilina, para realizar sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Murcia.

Acto seguido, en Murcia aprende el estilo barroco del famoso escultor al que se dirige como 'su maestro', José María Sánchez Lozano. Sus trabajos en bronce y barro se basan en técnicas antiguas y clásicas, sus figuras parecen estar llenas de alma.

Su obra se reparte por el panorama nacional e internacional y su aportación al patrimonio es incuestionable, poseyendo diferentes distintivos como reconocimiento a su trayectoria en diferentes Ministerios.

El horario de visitas del Belén será de lunes a domingo y se podrá visitar desde este lunes 15 de diciembre hasta el día 7 de enero, en horario de 10 a 13,30 horas y de 18 a 20 horas. La entrada será libre y gratuita para todos los públicos.