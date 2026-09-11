La Policía Nacional incorpora a los GEO y un helicóptero para buscar al hombre de 83 años desaparecido

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de que se han incoporado, a la búsqueda del hombre de 83 años desaparecido en Logroño desde el pasado sábado, el Grupo Especial de Operaciones (GEO) y un helicóptero.

El pasado sábado, 5 de septiembre, se dio inicio a un dispositivo de búsqueda al que, desde primera hora de la mañana de hoy, se han unido agentes del Grupo Especial de Operaciones, "grupo de élite" de la Policía Nacional, con su equipo acuático.

Además, se ha incorporado, para realizar una búsqueda desde el aire, el helicóptero de la Policía Nacional, desplazado desde la Jefatura de Aragón.

Tal y como ha relatado la Policía Nacional, ya formaban parte de este dispositivo agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, realizando batidas por la zona y búsqueda del desaparecido, entre éstos, el Grupo de Atención al Ciudadano; así como la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Participa, también, el Grupo de Personas Desaparecidas, perteneciente a la Brigada de Policía Judicial, que se encarga del visionado de imágenes y contrasta datos de diferentes bases de datos policiales para su posible localización, además de que coordina los grupos de voluntarios desplazados hasta la ribera del Ebro.

La Jefatura Superior cuenta, también, con la Unidad de Medios Aéreos, que dispone de un dron para poder alcanzar "zonas de difícil acceso" y que cuenta con una cámara térmica "muy útil para la localización de personas desaparecidas".

En el dispositivo de búsqueda se han sumado, desde el inicio, Bomberos de Logroño; y participan, también, del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de La Rioja (CEIS RIOJA), así como Protección Civil de Logroño. Por otro lado, se ha activado el servicio canino para la localización de personas de Protección Civil de Logroño.

La Policía Nacional ha detallado que los investigadores no tienen una hipótesis "clara" del posible paradero del hombre desaparecido. Actualmente se está centrando la búsqueda en el río Ebro y sus inmediaciones, "sin descartar otras posibles líneas de investigación que también se están llevando a cabo".