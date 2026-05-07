La Policía Nacional e Inspección de trabajo organizan unas jornadas de resolución de conflictos en el ámbito laboral - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía de La Rioja junto con Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja han organizado una jornada formativa, en las instalaciones deportivas del 'Adarraga', con una primera parte teórica y una segunda práctica, consistente en la resolución y mediación de conflictos en el ámbito laboral, destinada a los funcionarios de la Inspección de Trabajo.

Han contado con un total de 26 alumnos, dos Jefas de Unidad, inspectores y subinspectores de Inspección de Trabajo. Estos han recibido formación teórica en relación al uso y límites legales de la Aplicación 'MI DNI', a cargo del Jefe de la Oficina del DNI en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, Guillermo Serrano Hernández.

Este ha explicado el uso y funcionamiento de la Aplicación, la manera correcta de identificarse a través d esta aplicación y usos y limitaciones legales de App móvil. El Inspector Jefe, Juan Carlos Tejedor Guerrero, secretario general de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, ha impartido una segunda charla teórica acerca del control emocional a la hora de realizar una inspección de trabajo.

Bajo el título 'Resolución de conflictos en el ámbito laboral' ha aportado a los alumnos unas nociones básicas de gestión del estrés y control de las emociones ante determinadas situaciones estresantes en la realización de las labores llevadas a cabo por los inspectores de trabajo.

Como parte final de las jornadas, los Formadores en Técnicas de autoprotección e intervención policial (TAIP), adscritos a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, Alberto Nieto Álvarez y Carlos Ayarza Tabernero han impartido la parte práctica de la jornada. Se han centrado en las técnicas de prevención y evasión de defensa personal.

Cuyo objetivo principal es reforzar la actitud mental y postural de los funcionarios, así como su movilidad corporal, capacidades de anticipación, evasión, acción-reacción, capacidad de toma de decisiones e iniciativas o reacción ante situaciones de amenaza o agresión.