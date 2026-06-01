La Policía Nacional proporciona consejos para evitar ser víctima del conocido 'timo del tocomocho'
LOGROÑO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Jefatura Superior de Policía de La Rioja alerta sobre el conocido 'timo del tocomocho', una estafa tradicional que, pese al paso del tiempo, continúa dejando víctimas, especialmente, entre personas de edad avanzada.
La pasada semana, una persona mayor fue abordada en plena vía pública, en una pequeña localidad riojana, por un individuo que aseguraba poseer varios boletos de lotería supuestamente premiados. Este primer delincuente afirmaba no poder cobrar el dinero por diferentes problemas personales y buscaba a alguien que quisiera adquirirlos por una cantidad inferior al supuesto premio.
Mientras mantenían la conversación, apareció un segundo "actor" que fingió ser un ciudadano ajeno a los hechos. Tras interesarse por la historia, se ofreció a trasladarlos en coche hasta Logroño para ayudar al supuesto premiado a cobrar los boletos.
Durante el trayecto, ambos lograron ganarse la confianza de la víctima, incluso simulando llamar al vendedor de cupones del pueblo quien le habría confirmado que estaban premiados, para así convencerle para retirar 5.500 euros de una entidad bancaria a cambio de los décimos supuestamente premiados. Como la primera sucursal no disponía de efectivo suficiente, tuvieron que desplazarse a una segunda oficina bancaria.
Antes de acceder a esta última sucursal, los estafadores persuadieron a la víctima para entregarles las joyas que llevaba consigo como garantía de que regresaría con el dinero acordado. Finalmente, la víctima retiró la cantidad pactada y se la entregó a cambio de los boletos.
Minutos después, los autores desaparecieron con la excusa de comprar comida, sin regresar al lugar. Fue entonces cuando la víctima descubrió que en realidad los boletos nunca estuvieron premiados.
UN ENGAÑO CLÁSICO QUE SIGUE FUNCIONANDO
El término 'tocomocho', procedente de la expresión popular 'tocó mucho', da nombre a una de las estafas más antiguas y conocidas en España. Aunque este fraude ha disminuido en los últimos años gracias a la prevención y la colaboración ciudadana, continúa siendo utilizado por grupos especializados que actúan con gran habilidad para manipular psicológicamente a sus víctimas.
El engaño suele comenzar con el acercamiento de una persona aparentemente vulnerable o desorientada que asegura poseer un boleto de lotería premiado. Poco después aparecen otros miembros del grupo criminal que actúan como falsos testigos, compradores interesados o simples viandantes, reforzando la credibilidad de la historia.
Para dar apariencia de autenticidad, los delincuentes utilizan listados falsificados de números premiados, capturas de pantalla manipuladas, llamadas a terceros o fotocopias de boletos.
La Policía Nacional recuerda la importancia de desconfiar de ofertas demasiado ventajosas y de cualquier situación que implique entregar dinero o joyas a personas desconocidas. Ante cualquier sospecha, se recomienda contactar inmediatamente con la Sala CIMACC 091.
CONSEJOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN
Solicitar ayuda policial inmediata al 091 ante cualquier sospecha.
No comprar décimos de lotería en la calle ni a personas desconocidas.
Verificar siempre los boletos a través de canales oficiales.
Desconfiar de historias urgentes o negocios aparentemente muy beneficiosos.
No entregar dinero, joyas ni objetos de valor a desconocidos.
Ignorar llamadas o mensajes sobre premios en sorteos en los que no se haya participado.
QUÉ HACER SI YA HA SIDO VÍCTIMA
Denunciar inmediatamente los hechos en cualquier Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (O.D.A.C) abiertas las 24 horas, todos los días del año.
Aportar toda la información posible: movimientos bancarios, descripciones físicas, fotografías o cualquier documentación relacionada con la estafa.
Informar a su círculo más cercano para evitar que caigan en este tipo de estafa.
No culpabilizar nunca a la víctima, sino mostrar su apoyo y acompañamiento.