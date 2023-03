La policía recibió una semana anterior del asesinato de Alex una llamada "alertando de una situación parecida"

Antes de llevarse a Alex, Almeida intentó llevarse a otra niña, pero le dijo que no. Alex se fue "agarrado" por Almeida, según esta niña

La actitud de Almeida, cuando le encontraron con el menor, fue "de esconderlo", por lo que la policía no cree que buscase ayuda como alega

Un policía de Lardero, que ha testificado hoy en el juicio contra Francisco Javier Almeida, acusado de agredir sexualmente y asesinar al niño Alex, ha informado de que la policía recibió "una semana anterior" de este suceso "una llamada alertando de una situación parecida".

La Sala 13 de la Audiencia Provincial de Logroño acoge, hoy, la segunda sesión del juicio, por jurado popular, contra Francisco Javier Almeida, de 55 años, al que el Fiscal pide prisión permanente revisable por un delito de asesinato; y quince años de cárcel por un delito de agresión sexual, ambos cometidos sobre el niño Alex.

En la sesión de hoy han comenzado las testificales dos policías locales, uno de Lardero que acudió a una llamada, y otro de Arnedo que no estaba de servicio pero pasó con su moto y vio el "revuelo".

Éste último ha contado que los niños "le ponían cara" a Almeida y tenían, incluso, localizado el portal donde vivía.

"En el barrio se oía, desde hacía tiempo, que había una persona, un tanto extraña, que se había acercando a los niños", ha contado este policía que, también, ha aportado varios detalles, uno de ellos que Almeida "estaba muy tranquilo" cuando lo detuvieron.

También, y esto le ha parecido una buena aportación al fiscal, que "no podía tener afectada" la movilidad, aunque Almeida afirmó ayer en el juicio que iba muy borracho, "cuando bajó de un tercero a un segundo, por las escaleras, con un niño en brazos de 35 kilos".

Este policía, además, ha aportado que la actitud de Almeida fue "de esconder" al niño y, "si vas a pedir ayuda", como alegó ayer Almeida, "no te das la vuelta y escondes al niño".

Ese día, 28 de octubre del 2021, la policía acudió al parque de Entre Ríos, en Lardero, y al llegar, se entrevistó con la madre de Alex, que les enseñó una foto y les contó que se había ido con un señor con una chaqueta azul.

Una niña les explica que el señor (Almeida) le había dicho a Alex que le iba a enseñar un perrito. Entraron en un portal y batieron el edificio por dentro.

Cuando salieron les dice una madre que su hijo le traslada que vive enfrente de donde estaban buscando, entonces acuden y el resto de niños les dice la descripción y que vive en el tercero.

Empezaron a llamar hasta que un vecino abre el portal, entran en el ascensor y al vecino que había abierto le dicen que suba por las escaleras por protocolo de pandemia.

Cuando llegan al tercero oyen un grito, del vecino que subía por las escaleras, bajan por las escaleras y encuentran a Almeida con el niño en brazos cuando justo se abre la puerta del ascensor.

Almeida les dice que Alex está "inconsciente" y los policías le preguntan: "Qué es lo que has hecho". Almeida no pidió ayuda y a los policías les dio la sensación de que lo habían sorprendido. El niño se le "escurría" de los brazos.

Un tercer policía, de Lardero, ha relatado cómo los niños habían alertado de que un señor les había invitado a ver los pajaritos que tenían en casa.

También ha testificado el padre de la niña que dio la voz de alarma: "Papá, papá un señor se está llevando a Alex", pero sólo pudo llevarles hasta el pasaje donde ella, ya, tiene prohibido ir sola y, por tanto, no había podrido ver más. Se inició una búsqueda febril y, a los pocos minutos, dieron aviso a la Guardia Civil.

"En el barrio se decía que había una señor que decía a los niños que les quería enseñar unos pajaritos. Mi hija me dijo que a ella le había dicho pero ella dijo que no. Mi hija debió ser la primera ese día pero, ante la negativa, se llevó a Alex", ha relatado al tiempo que ha indicado: "Mi hija me dijo que se lo llevó agarrado" a Alex.

Este padre había visto a un hombre en un banco y, cuando su niña le contó quién se había llevado a Alex se dio cuenta de que era el mismo. En ese momento casi no lo había llegado a distinguir porque estaba oscuro.