Políticas Sociales incorpora tres nuevos vehículos para "reforzar" el servicio de valoración de la Dependencia

Flota de vehículos de Servicios Sociales - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Políticas Sociales ha incorporado tres nuevos vehículos para "reforzar" el servicio del Centro de Valoración de la Discapacidad y Dependencia.

Con esta incorporación, ha informado el Gobierno riojano, el Centro de Valoración de la Discapacidad y Dependencia cuenta con siete vehículos distribuidos por el territorio para facilitar la atención domiciliaria: tres prestarán servicio en Logroño y La Rioja Centro, dos en La Rioja Baja y otros dos en La Rioja Alta.

La directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo, ha destacado que esta dotación "refuerza un servicio esencial para miles de riojanos, al facilitar el desplazamiento de las profesionales que realizan las valoraciones donde siempre se ha garantizado una atención cercana, ágil y de calidad, con independencia del municipio en el que resida cada persona".

El procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia comienza en el momento en el que una persona presenta la correspondiente solicitud.

Tras concertar una cita, una profesional del Centro de Valoración de la Discapacidad y Dependencia se desplaza al domicilio de la persona solicitante para realizar la valoración mediante el baremo establecido por la normativa estatal.

Una vez realizada la visita, el informe elaborado por la profesional es analizado por el equipo técnico de valoración de la dependencia, responsable de emitir el dictamen-propuesta que determina la puntuación obtenida y el grado de dependencia que corresponde en cada caso.

Finalmente, la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores dicta la resolución administrativa que reconoce, en su caso, el grado de dependencia.

HASTA DOCE PROFESIONALES

El Centro de Valoración de la Discapacidad y Dependencia está integrado por un equipo multidisciplinar formado por terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y trabajadoras sociales.

Actualmente, el servicio cuenta con doce profesionales valoradoras que realizan las visitas domiciliarias, tres integrantes del equipo técnico de valoración, una persona responsable de la coordinación y cinco profesionales dedicados a la tramitación administrativa.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, en enero de 2007, el Centro de Valoración de La Rioja ha realizado cerca de 90.000 valoraciones.

De ellas, casi 54.000 han correspondido a primeras valoraciones, más de 30.500 a revisiones solicitadas por las propias personas interesadas y alrededor de 5.500 a revisiones de oficio.

El reconocimiento del grado de dependencia constituye el primer paso para que las personas puedan acceder a los servicios y prestaciones previstos en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que posteriormente se concretan mediante el Programa Individual de Atención elaborado por los servicios sociales municipales.

Según la última actualización trimestral del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del Ministerio de Derechos Sociales, en La Rioja pasan 134 días, de media, desde que se registra una petición.

De este modo, es la cuarta comunidad autónoma que registra menor tiempo medio de gestión desde la solicitud de la prestación hasta la resolución, "muy lejos" de la media nacional que se fija en 309 días.

Según este mismo informe, a 31 de julio de 2026, La Rioja contaba con 10.753 personas con derecho a prestación, 381 personas más que hace un año lo que supone un aumento del 3,67 por ciento.