Pospuesto, por enfermedad de uno de los acusados, hasta el 26 de mayo el juicio contra un clan familiar que vendía droga

LOGROÑO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra cuatro integrantes de una misma familia que se dedicaban a la venta de drogas en un domicilio de Varea durante, al menos, el año 2019, se ha pospuesto hasta el 26 de mayo debido a la enfermedad de uno de los acusados. Iba a celebrarse este lunes y martes.

Según ha señalado el TSJR, uno de los acusados se encontraba enfermo y debía ser atendido por sus familiares (mujer y dos hijos), acusados también en esta causa. El tribunal, tras examinar la documentación presentada por el abogado de la defensa, ha considerado que era causa justificada para suspender el juicio. El Fiscal no se ha opuesto. El juicio ha sido nuevamente señalado para el 26 y 27 de mayo de 2026.

El Fiscal solicitaba una pena total de 36 años de cárcel (9 años para cada uno) por venta de drogas en Varea. Además, utilizaban otro inmueble cercano desocupado para guardar los efectos destinados a dicha venta, entre ellos, bolsas selladas con sustancias como heroína y cocaína por valor de más de 20.000 euros y diferentes pistolas o armas cortas.

De los cuatro acusados, C. G. A., M. V. M., C. G. M. y L. G. M., tres de ellos tiene diversos antecedentes penales por hurto, amenazas o conducción sin permiso.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los ahora acusados, formando parte de la misma familia, suministraban desde su domicilio en el barrio de Varea de Logroño indistintamente heroína y cocaína a distintas personas que acudían al barrio.

En concreto, y tras vigilar la zona, la Policía refiere en el escrito del Fiscal al menos nueve visitas, en distintos días y horas entre el 28 de mayo y el 19 de julio de ese mismo año. Precisamente, ese último día la Policía detectó a una persona que accedió al inmueble y, tras permanecer unos minutos, salió del mismo. Fue interceptado por los agentes y se le ocupó una papelina de heroína.

Además, al lado de la vivienda donde habitaban los acusados, estos decidieron ocupar otro inmueble para esconder los efectos que utilizaban para el tráfico de droga. Un piso que estaba desocupado al fallecer la dueña.

MÁS DE 20.000 EUROS EN DROGAS

En un registro posterior, en el año 2019, autorizado por la nieta y única heredera de la fallecida, los agentes encontraron entre otros diferentes envoltorios de plásticos o bolsas cerradas con sustancias estupefacientes que, finalmente, resultaron ser cocaína y heroína. La sustancia intervenida tendría en el mercado ilícito un valor de 20.184 euros. También se les ocuparon un arma corta y una pistola.

Además, y como en el domicilio de los acusados no tenían luz por falta de pago, se pudo comprobar que el inmueble tenía electricidad como consecuencia de un enganche directo al contador. La cuantía de lo defraudado desde el 4 de agosto de 2018 al 25 de julio de 2019 ascendía a 1.489 euros.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, otro de tenencia ilícita de armas, un delito de defraudación de fluido eléctrico y de integración en grupo criminal para la comisión de un delito grave.

Procede imponer a cada uno de los acusados la pena de 5 años de prisión por el delito contra la salud pública (20 años en total para los cuatro) más una multa de 22.000 euros.

Además, el Fiscal también solicita otros dos años de prisión para cada uno de ellos tanto por el delito de tenencia ilícita de armas como por el de pertenencia a grupo criminal (en total 16 años). Finalmente, por el delito de defraudación de fluido eléctrico solicitan 6 meses de multa con una cuota diaria de 8 euros.