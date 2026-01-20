Pospuesto para mayo un juicio por tráfico de drogas al renunciar uno de los acusados a su abogado "in extremis"

Archivo - Juzgados de Logroño, Palacio de Justicia - EUROPA PRESS - Archivo

El TSJR ha informado de que el juicio previsto para este martes en la Audiencia Provincial de La Rioja contra dos hombres por tráfico de drogas ha quedado pospuesto para el mes de mayo porque uno de los dos acusados ha renunciado a su abogado "in extremis". En concreto, el Fiscal pedía ocho años y medio de cárcel para O.C.J., y cinco y medio para H.A.G., por un delito contra la salud pública.

Desde los juzgados han informado de que uno de los procesados presentó a última hora de la tarde de ayer, lunes, su escrito de renuncia a su abogado y, por tanto, el juicio se ha suspendido.

LOS HECHOS

El Fiscal pedía ocho años y medio de cárcel para O.C.J., de 50 años, nacido en Bilbao, y con varias condenas, y cinco y medio para H.A.G., de 53 años, natural de Córdoba, condenado por violencia de género, por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, por traficar con drogas en Calahorra.

Además, al primero de los acusados le reclama una multa de 129.434,67 euros, y al segundo otra de 14.430,54 euros. El juicio se celebrará, en la Audiencia Provincial, el martes, 20 de enero.

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla una hechos que tuvieron su inicio con una denuncia particular en la Comandancia de la Guardia Civil, señalando que en la calle Río Alhama de la localidad se estaba distribuyendo droga.

Ante ello, la Benemérita, el 23 de enero de 2024, inició una discreta comprobación de los hechos, que dio como resultado que O. C. J. acudía con frecuencia al bingo de esta localidad; "lugar frecuentado por consumidores de estas sustancias, en el que al parecer efectuaba su venta al por menor". Además, comprobaron que "conocidos consumidores acudían con frecuencia a su domicilio, en el que permanecían escasos minutos, para salir a continuación", así como pudo comprobarse que "carece de modo de vida honrado conocido".

También, la investigación detectó que acudía con frecuencia al lugar donde habitaba el segundo acusado, donde también se comerciaba con droga. O. C. J., se encargaba del corte de la misma en grandes ollas, procediendo a su mezcla amasándola largamente para conseguir una masa homogénea, labor que pudo ser comprobada desde el exterior del edificio, ya que por su fuerte olor a química debe realizarse con extractores de humos y ventanas abiertas.

Además, en la vigilancia se observó como un conocido consumidor accedía al domicilio de H.A.G., saliendo minutos después, siendo retenido por los agentes y descubriéndole sustancias, algo que también ocurrió días posteriores con otros consumidores.

Ya, el 14 de mayo, se registraron los domicilios de los acusados hallando dinero procedente de la venta de droga, así como estupefacientes, tales como anfetaminas, pastillas, metanfetamina y hachís. Además, también encontraron marihuana y cocaína. La valoración económica de las sustancias alcanzó los 43.330.27 euros.

Para el fiscal estos hechos constituyen un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, por el que le pide a uno de los acusados, O.C.J., ocho años y medio de cárcel, y una multa de 129.434,67 euros; y al segundo, H.A.G., cinco años y medio de prisión, así como una multa de 14.430,54 euros.