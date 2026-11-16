El PP aboga por "eliminar trabas fiscales y reducir la burocracia" para el sector de los autónomos

Reunión candidatos del PP con la Junta Directiva de la FER - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número dos al Congreso por el PP de La Rioja, Alberto Galiana, ha afirmado que el programa electoral para el colectivo de los autónomos "supone una ruptura con lo que ha sido una legislatura, la legislatura gobernada por Pedro Sánchez, de acoso a los autónomos y de daño a todo su trabajo". "Eso tiene que terminar y nuestra propuesta fundamentalmente radica en eliminar trabas fiscales y reducir todo lo que se refiere a la burocracia", ha añadido.

Galiana ha realizado estas manifestaciones antes de mantener un encuentro de trabajo con los integrantes de la Junta Directiva de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), al que además han acudido otros miembros de la candidatura 'popular' como la cabeza de lista al Congreso, Cuca Gamarra, y el número al Senado, Javier Merino.

Ha señalado que su formación aboga por "facilitar el trabajo -de los autónomos- y fomentar su continuidad como negocios". Por ello, ha propuesto, "desde el punto de vista fiscal, una cuota reducida para la seguridad social", ha indicado, para añadir que "estamos hablando de cuota cero para el primer año que se establece un autónomo por primera vez y un segundo año también cuota cero en la Seguridad Social, si finalmente ese segundo año sus ingresos están por debajo del salario mínimo de la profesional".

"También vamos a hablar de una bonificación en el ámbito de la seguridad de las cotizaciones desde el primer día de la baja laboral, que es un colectivo que no está suficientemente protegido en el ámbito de las bajas laborales", ha apostillado Galiana.

En el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, el IVA, ha destacado que "cuando los ingresos estén por la facturación por debajo de los 85.000 euros, pues no va a ser necesario hacer declaración de IVA con todo lo que ello conlleva de reducción de papeleo y liquidez para poder gestionar".

Además, Galiana ha apostado por "clarificar todo lo que se refiere a deducciones fiscales en concreto sobre materias como el vehículo como la vivienda que en muchas ocasiones también tienen que ver con la propia actividad". En este último punto, ha señalado que es necesario "el blindaje de la vivienda ante una posible caída de ingresos; unas posibles situaciones complejas en la gestión, de manera que alguien que emprenda y se convierta en un autónomo no tema por perder su vivienda ante una caída de ingresos".

Son unas medidas que "conducen a que los autónomos se sientan menos agobiados, que tengan menos carga desde el punto de vista fiscal y también mucho menos papeleo con la intención de que crezca el colectivo de autónomos". Todo ello, buscando que este colectivo "deje de ser castigado desde estos puntos de vista fiscal y que, en concreto, permita un crecimiento progresivo de este colectivo que tan importante es para la economía riojana y para la economía española".

"Estas medidas que vamos a incorporar, además, estarán entre las primeras que se acometerán desde el Gobierno de España para que esta prioridad contribuya a transformar e incrementar el colectivo de autónomos desde el primer año", ha concluido Galiana.