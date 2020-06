El PP acusa al Gobierno local de Logroño de "aprovecharse" de la emergencia sanitaria y "asaltar" el urbanismo

LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Conrado Escobar, ha acusado hoy al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño de "aprovecharse" de la emergencia sanitaria y hacer un "urbanismo de asalto".

Escobar ha ofrecido una rueda de prensa junto con los concejales Antonio Ruiz y Patricia Lapeña, analizan las actuaciones que el Gobierno local está desarrollando en el espacio público.

Ha considerado que el Gobierno municipal está "sembrando de desconcierto y barullo" Logroño y ha apelado a la "responsabilidad del Equipo de Gobierno", a la vez que le ha pedido que "escuchen a los técnicos de la casa, los vecinos y los comerciantes".

Se ha mostrado "a favor de las intervenciones que mejoren lo cotidiano, la calidad de vida y la distancia"; pero ha creído que "hay otra forma de proceder verdaderamente respetuosas".

Ha asegurado que los 'populares' han ido "reclamando informes y no hay de vialidad, o de bomberos, y no consta opinión de la policía local". Como resultado, ha dicho, hay "indicaciones, señales y colores que no cuentan amparo normativo, y eso produce confusión".

La alternativa, a su juicio, sería separar la desescalada de la redefinición del espacio público; en las cuestiones de la desescalada actuar con inmediatez y provisionalidad; incluir flexibilidad y horarios; y medir el impacto de las intervenciones en toda la ciudad.

Ruiz se ha referido a República Argentina, donde, ha dicho, hay intenso trafico de salida y la "ausencia de informes sobre tráfico está evidenciando un problema de transito del trafico rodado", lo que va a hacer que se convierta en "un auténtico embudo". Ha añadido que hay una "demanda clara de los comerciantes para fraccionar horas".

En Sagasta ha creído que, "desde el principio, se ha generado mucha confusión" y, "curiosamente, sorprende que la intervención no alcance el puente de hierro".

En Belchite ha informado de que "el Equipo de Gobierno ha reconocido que no sabe muy bien qué hacer y no va a hacer nada"; en Gonzalo de Berceo hay un "claro impacto a comercios" y Siete infantes de Lara la ha considerado un "ejemplo de calle desconectada".

En Fundición ha visto un "claro ejemplo de señalización que nadie entiende y va a generar mucho más tráfico"; y de la calle Guardia Civil ha dicho que "en apenas un año ya va por tres usos".

Lapeña ha acusado al Equipo de Gobierno de que "intentan vender como novedosas actuaciones que no lo son"; y ha añadido que echan "muy en falta, la participación ciudadana y la transparencia a la hora de realizar este tipo de actuaciones".