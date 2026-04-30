El PP acusa al PSOE de "tratar de oscurecer sin éxito" una "acertada gestión" de los fondos europeos

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE "trata de sembrar dudas, con escaso éxito, sobre lo que a todas luces supone una acertada gestión de los fondos europeos por parte del Ejecutivo regional, con más del 81% de los 360 millones de fondos europeos ya ejecutados", ha afirmado el PP en una nota de prensa.

El Gobierno regional del Partido Popular "ha ejecutado ya el 81% de los 360 millones de euros de fondos europeos movilizados hasta la fecha (291 millones de euros), todo un hito que no resiste comparación con lo ocurrido la pasada legislatura con el PSOE al frente del Gobierno de La Rioja". Cabe recordar "al desmemoriado diputado Legarra que, en julio de 2023, cuando se produjo el cambio de Gobierno en nuestra comunidad, apenas se habían ejecutado 46,6 millones de los 124 millones movilizados hasta entonces, apenas un 37,5% convirtiendo así a La Rioja en la penúltima comunidad de toda España, tras Cataluña, en grado de ejecución de los referidos fondos", han señalado.

"Frente a esta nefasta gestión socialista", el Ejecutivo del Partido Popular ha priorizado siempre la ejecución al 100% de fondos europeos que supongan inversiones productivas transformadoras para la comunidad en ámbitos claves como la educación, la vivienda, la sanidad o los servicios sociales, que dejan poso en el territorio, "en detrimento de otras acciones puntuales como puede ser el congreso de 3 días de duración al que se ha referido Legarra que, por cierto, fue un evento previsto por el anterior Gobierno regional socialista".

En la situación actual, en el que el Gobierno de España "ya está devolviendo varios miles de millones de euros en fondos europeos que no va a poder ejecutar, sin que al diputado Legarra le preocupe lo más mínimo, y teniendo en cuenta el condicionamiento de los plazos y las prioridades del Ejecutivo, el Gobierno de La Rioja, el Ministerio de Transformación Digital y la empresa pública Red.es han descartado este congreso de tres días de duración de común acuerdo, lo que permitirá a Red.es reorientar estos fondos a otros proyectos".

"Si algo ha hecho el Gobierno regional del PP durante la actual legislatura es un enorme esfuerzo para aprovechar al máximo la oportunidad histórica que suponen los fondos Next Generation, a pesar de su escasa flexibilidad, como así se lo ha reclamado en varias ocasiones al Gobierno de España", han destacado.

Son "múltiples los ejemplos de esta acertada gestión, que es en realidad lo que molesta a Legarra y al resto de dirigentes socialistas", como por ejemplo la creación de 485 plazas de cero a tres años en Logroño y en varios municipios del Najerilla, en La Rioja Baja (Cervera, Quel, Ausejo o Cornago) y también en la Alta (Torrecilla en Cameros, Entrena o Cenicero); las 126 viviendas protegidas y destinadas a alquiler social en Alfaro (40), Torrecilla (24), Calahorra (27), Logroño (24) y Haro (11); los cinco nuevos centros de día de Arnedo, Calahorra, Cervera, Aldeanueva y Ezcaray, con entre 170 y 180 plazas, o las residencias de Torrecilla en Cameros, Albelda, Nájera y Arnedo. "Un conjunto de inversiones que sí dejan una huella duradera y transformadora sobre el terreno", han concluido los 'populares'.