El PP advierte a los "socios" de Sánchez que no apoyar que comparezca les hace "cómplices" de corrupción

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha confiado hoy en que este partido conseguirá los apoyos necesarios para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en un pleno advirtiendo a sus socios de que "no pedir explicaciones les hace cómplices" de la corrupción.

Gamarra ha acudido a Logroño para mantener un encuentro de trabajo en el que abordar la protección de menores en los entornos digitales con miembros del partido en La Rioja.

En rueda de prensa posterior se ha hecho eco de las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparezca para dar explicaciones sobre "la corrupción sistémica" de su Ejecutivo en un mensaje en X.

Gamarra ha insistido en la necesidad de "exigir explicaciones a Sánchez" considerando que "no puede huir de todo esto" y, además, ha ido más allá advirtiendo a sus socios: "Evidentemente comulgar con esto puede tener consecuencias".

"Que nadie crea", ha dicho, "que puede seguir siendo socio de Sánchez y que no le afecten todos los escándalos de corrupción que se están destapando".

A su juicio, "no pedir hoy explicaciones por parte de sus socios les hace tan cómplices y tan responsables como a los miembros del gobierno". Por eso, ha esperado que la petición de un pleno urgente en el Congreso que registrará el Partido Popular pueda salir adelante.

Gamarra ha creído que, incluso, este pleno se debería producir "a petición propia del propio gobierno", preguntándose "cómo va a estar callado cuando la Guardia Civil está acudiendo a empresas públicas y a ministerios".

"Pero si en el día de hoy la UCO está en el Ministerio de Hacienda; pero si en el día de hoy la UCO está en el Ministerio de Transición Ecológica solicitando información", ha clamado añadiendo que "no podemos acostumbrarnos, o normalizar, que quienes han formado parte del gobierno, nada más y nada menos que como presidente de la SEPI, esté durmiendo en un calabozo".

Para Gamarra, es "insostenible" que no haya "un día en el que los españoles no vean un escándalo más" y, por eso, además, ha vuelto a insistir en la necesidad de que Pedro Sánchez convoque elecciones.

Sánchez, ha considerado, "no puede decir que no conocía a nadie, porque cada día son más las redadas". Gamarra se ha preguntado cuántas "condenas tienen que producirse para asuma responsabilidades".

"Vayamos a las últimas 48 horas sin ir más lejos; detienen al hombre de confianza de Montero, nada más y nada menos que al expresidente de la SEPI, y con él a la fontanera de Sánchez, a Leire Díaz, porque los detienen por contrataciones ilegales", ha espetado.

EXPLICACIONES POR EL "MACHISMO"

Gamarra ha relatado cómo, desde el Partido Popular, se piden explicaciones no sólo por la corrupción. "La indecencia no sólo es corrupción sino también machismo", ha clamado.

"La hipocresía del Partido Socialista no tiene parangón; los que estaban alardeando de feminismo, los que alardeaban de defendernos a las mujeres, los que les decían a las mujeres que salieran a las calles son los mismos que las denuncias de acoso en sus filas las tiraban a las papeleras y esto no son tampoco casos aislados", ha afirmado.

Lo que se está "destapando", ha dicho Gamarra, "es el 'me too' dentro del Partido socialista y que, por tanto", ha visto, "el machismo y el acoso sexual es también estructural dentro del Partido Socialista" en el que, ha indicado, "han cambiado decir que denunciemos a decirnos a las mujeres que calladitas estamos más guapas".