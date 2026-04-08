El PP alerta que Arnedo "pierde 104 habitantes y encadena dos años consecutivos de descenso de su población" - PP

LOGROÑO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Arnedo vuelve a perder población un año más. Según los últimos datos publicados por el Ayuntamiento con respecto al padrón municipal, a fecha 1 de enero de 2026, la ciudad pierde 104 habitantes y registra un total de 15.135 arnedanos.

Esta cifra, si se compara con la que el consistorio dio a conocer en 2025 (15.239 habitantes), arroja una pérdida poblacional del 0,68%, según el padrón.

Con estos datos negativos, Arnedo encadena dos años consecutivos de descenso, ya que en 2024 la población era de 15.358 habitantes: 223 ciudadanos menos que en la actualidad, lo que supone un 1,45% menos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ya confirmó el pasado mes de diciembre esta tendencia, fijando la población oficial de 2025, tras la revisión y depuración de los datos, en 15.140 habitantes, frente a los 15.219 registrados en 2024.

En relación con estos datos, desde el Partido Popular de Arnedo han señalado que la comparativa realizada recientemente por el equipo de Gobierno municipal "es engañosa y no refleja la evolución real de la población, al contraponer cifras procedentes de distintas fuentes".

El portavoz del PP de Arnedo, Jesús Rubio, subraya que, atendiendo a los datos disponibles más recientes del padrón municipal, "la pérdida real en el último año es de 104 habitantes y no de 5 como aseguran los socialistas".

El análisis detallado del padrón indica además que el 80,97% de los habitantes tiene nacionalidad española (12.254 personas), lo que supone un ligero incremento de 5 respecto al año anterior. Por su parte, la población extranjera representa el 19,03% (2.881 personas), con un descenso aproximado de 110 vecinos.

Jesús Rubio ha valorado estos datos como "un indicador muy negativo que refleja la pérdida de dinamismo de la ciudad", señalando también que "la evolución demográfica está estrechamente ligada a la situación económica y a la capacidad de un municipio para generar oportunidades, y los datos actuales muestran una tendencia que debe corregirse".

SUBIDA DEL IBI

En este sentido, frente a las medidas del actual equipo de Gobierno, como la subida del IBI en un 25%, "que incrementa la presión fiscal sobre familias y empresas", Rubio ha defendido "la necesidad de un cambio en la estrategia municipal que permita reforzar la actividad económica y recuperar atractivo, apostando por el desarrollo industrial y el apoyo al tejido productivo como pieza estructural para construir el futuro de Arnedo, junto con otras medidas como la bajada de impuestos o incentivos al emprendimiento".

Tras el análisis de los datos oficiales, se constata que durante la etapa del Partido Popular al frente del Gobierno del Ayuntamiento de Arnedo la población experimentó un crecimiento del 6,88%, al pasar de 13.658 ciudadanos empadronados en el año 2003 a 14.597 en 2015, lo que supone un incremento de 939 personas.

Desde 2015, con el PSOE en el Gobierno municipal, el crecimiento demográfico ha sido más moderado. La población ha aumentado en 543 personas, lo que representa solo un incremento del 3,72%, más de tres puntos por debajo del registrado durante las tres legislaturas del Partido Popular.

Además, la tendencia de los dos últimos años, con un descenso poblacional, evidencia que el ritmo de crecimiento se ha frenado de manera preocupante bajo el actual gobierno. En este contexto, "desde el Partido Popular consideran necesario adoptar medidas que permitan recuperar el ritmo de crecimiento y reforzar el desarrollo económico y social de la ciudad".