El PP de Arnedo agradece al Gobierno de La Rioja que inicie ya los trámites para la ampliación de la Escuela Infantil

LOGROÑO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Arnedo agradece al Gobierno de La Rioja del Partido Popular que haya iniciado ya los trámites administrativos para la ampliación de la Escuela Infantil Nuestra Señora de Vico de Arnedo, con la instalación de dos nuevos módulos prefabricados que supondrán una inversión cercana a 300.000 euros.

Esta actuación permitirá crear nuevas plazas e incrementar la capacidad del centro para "garantizar que todas las familias que soliciten plaza para el próximo curso puedan acceder sin dificultades, dejando atrás los problemas de listas de espera registrados en años anteriores".

El portavoz del PP de Arnedo, Jesús Rubio, ha celebrado este paso, destacando que "es una excelente noticia para Arnedo, porque garantiza que el próximo curso 2026/2027 ningún niño de nuestra ciudad se quedará sin plaza, y cumple el compromiso del Partido Popular de ofrecer una educación de 0 a 3 años gratuita y accesible para todas las familias. Este es un problema que nos preocupaba, y por ello, desde el inicio de la legislatura los concejales del Grupo Municipal Popular hemos estado trabajando en ello para que desde el Gobierno de La Rioja se ofreciera una solución".

Rubio ha recordado que, durante el curso actual 2025/2026, la Consejería de Educación ya llevó a cabo una reestructuración temporal de las aulas, convirtiendo una unidad de 2 a 3 años que tenía plazas vacantes en un aula mixta, para acoger a tres niños que se habían quedado sin plaza. Actualmente, ninguna familia está esperando plaza para poder llevar a sus hijos a la escuela infantil.

"Una muestra del compromiso y la sensibilidad del Gobierno de La Rioja del Partido Popular ante las necesidades reales de las familias arnedanas", ha indicado.

El portavoz popular ha subrayado que la instalación de los dos nuevos módulos "dará una solución inmediata a un problema que se venía arrastrando desde hace ya varios cursos", y que "demuestra que el Ejecutivo regional del Partido Popular sigue cumpliendo su compromiso con Arnedo y con la educación infantil pública de calidad y gratuita, asegurando un servicio educativo de primer ciclo de gran valor para toda la comarca arnedana".