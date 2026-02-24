El PP de Arnedo lamenta "la falta de iniciativa del equipo de Gobierno para hacer atractivo el Bono Cultural Joven"

LOGROÑO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Arnedo lamenta que el Ayuntamiento "no haya realizado ninguna modificación en el Bono Cultural Joven para este año 2026, pese a que el propio equipo de Gobierno ha reconocido públicamente que, tal y como está estructurado, no genera interés entre los jóvenes y que su uso no está siendo el esperado".

La concejala del Partido Popular, Lorena Fernández, considera "un error que el PSOE y el Partido Riojano no hayan tenido en cuenta las propuestas presentadas por el Grupo Municipal Popular para reestructurar el Bono Cultural Joven de cara a este 2026, con el objetivo de alcanzar a un mayor número de usuarios y convertirlo en una iniciativa realmente atractiva para la juventud de la ciudad".

Hace justo un año el Partido Popular presentó una moción sobre esta cuestión, que fue debatida en el Pleno ordinario del mes de enero y rechazada con los votos de los concejales socialistas y de la edil regionalista. Uno de los argumentos esgrimidos entonces para rechazar la iniciativa fue el tiempo necesario para modificar la ordenanza reguladora del bono, lo que "evidencia una clara falta de trabajo y de voluntad política, ya que doce meses después la iniciativa sigue exactamente igual", explica Fernández.

Desde el Partido Popular se solicitó una reestructuración tanto de la programación como del público objetivo del bono. En este sentido, los populares plantearon la conveniencia de ampliar el rango de edad a jóvenes de entre 16 y 22 años, lo que permitiría captar a un mayor número de usuarios y fomentar desde edades tempranas el hábito de participar en actividades culturales.

Asimismo, el PP propuso enriquecer el Bono Cultural Joven mediante la inclusión de visitas guiadas a enclaves turísticos de la ciudad, como las Cuevas de los Cien Pilares o el Museo de Ciencias Naturales y del Calzado, fortaleciendo así el vínculo de los jóvenes con la historia y la identidad de Arnedo.

Durante el debate de la iniciativa, también se planteó la posibilidad de incorporar descuentos en la adquisición de material cultural en el comercio local y en la compra de entradas para otros espectáculos de la ciudad.

Estas propuestas, entre otras, tienen como objetivo "revitalizar el Bono Cultural Joven y garantizar que esta iniciativa cumpla realmente con su finalidad de promover de manera real y efectiva la participación cultural de los jóvenes arnedanos", argumenta la concejala popular.

El Bono Cultural Joven fue impulsado en 2019 con el objetivo de facilitar el acceso de los jóvenes a las actividades culturales. Está dirigido a quienes cumplen 18 años y permite asistir de forma gratuita a un espectáculo organizado por el Ayuntamiento en el Teatro Cervantes, a una película de cine comercial y a dos sesiones de cineclub.