El PP arrasa en Logroño y en La Rioja con mayoría y VOX entra por primera vez en ambas instituciones

LOGROÑO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Vuelco electoral en Logroño y La Rioja. El Partido Popular ha arrasado en las elecciones del 28 de mayo y volverá la próxima legislatura al Parlamento regional con mayoría absoluta al conseguir 17 diputados por los 12 del PSOE. Además, Podemos Izquierda Unida contará con dos diputados e irrumpe, por primera vez en la Cámara regional, Vox con otros dos diputados.

De esta manera, el PSOE ha bajado de 15 diputados a 12 mientras que el PP ha subido de 12 a 17 (5 más). En el caso del Parlamento riojano, que está compuesto por 33 diputados, la mayoría está en 17 por lo que Gonzalo Capellán, el candidato 'popular', no necesitará pactar con ningún otro partido y, por lo tanto, se convertirá en el próximo presidente del Gobierno riojano. El Parlamento quedará compuesto de la siguiente manera: PP (17), PSOE (12), VOX (2) y PODEMOS IU (2). Del Hemiciclo riojano sale Cs al perder sus cuatro representantes.

En el caso de Ayuntamiento de Logroño, éste también cambiará de color político al conseguir el PP 14 concejales (en 2019 obtuvo 9). Por su parte, el PSOE baja de 11 a 9. De nuevo irrumpe Vox con 2 concejales y, Podemos IU y el PR+ España Vaciada contarán con una representación cada una. De esta manera, Logroño tendrá la siguiente representación: PP (14), PSOE (9), VOX (2), PR+ ESPAÑA VACIADA (1), PODEMOS IU (1). Al igual que en el Parlamento de La Rioja, Cs pierde sus cuatro ediles de 2019.

La participación se ha situado al final de la jornada en las autonómicas en el 72,43% por ciento, mientras que en 2019 fue de 65,94%.

Todo esto se supo al término de una jornada que empezó a las nueve de la mañana, cuando se abrían los colegios electorales de La Rioja, que lo hacían sin incidentes.

El pueblo de Villarroya lo ha vuelto a conseguir, siendo el primer municipio español en cerrar sus urnas, en esta ocasión, además, batiendo su propio récord, ya que sus siete electores censados han votado en menos de 29 segundos.

A esas horas comenzaban a prepararse los candidatos para acudir a las urnas, cada uno en su localidad y distrito de residencia.

LLAMAMIENTO AL VOTO

El mensaje fue bastante común: llamamiento al voto porque "es lo fundamental en democracia" para "seguir avanzando" e incluso para "decidir hacia dónde queremos dirigir nuestra ciudad".

La candidata del PSOE a la presidencia de La Rioja, Concha Andreu, ha hecho un llamamiento a la movilización de los ciudadanos "porque nos jugamos mucho, cada voto es importante, nos jugamos el refuerzo del estado del bienestar, seguir avanzando como sociedad y continuar modernizando La Rioja", mientras que su homólogo para la alcaldía de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha reclamado "llenar las urnas de votos" porque la capital riojana, "que está en marcha, tiene que seguir avanzando".

En el caso del PP, el candidato a presidir La Rioja, Gonzalo Capellán, ha abogado por "votar libre y masivamente" porque "es lo fundamental en una democracia" para "poder decidir entre todas las alternativas y construir entre todos un futuro mejor para La Rioja, que es lo importante", y Conrado Escobar, que "aspiraba a la alcaldía de Logroño, tenemos la oportunidad de decidir el futuro de Logroño. Un pequeño esfuerzo para una gran recompensa", ha reseñado.

Por parte de Podemos IU, la cabeza de lista a la presidencia de La Rioja, Henar Moreno, ha animado a la ciudadanía y, sobre todo, a la juventud, a acudir a las urnas este domingo, 28 de mayo, ante unas elecciones "muy importantes". La candidata al Ayuntamiento de Logroño, Amaia Castro, ha asegurado que "es un día especial" en el que ha hecho un llamamiento "a los logroñeses y logroñesas que vayan a votar, porque es un día importante en el que se decide el futuro".

En el caso de Cs, el candidato autonómico, Ángel Íñiguez, ha reclamado que la gente "participe" para poner en valor las ideas y el trabajo realizado, mientras que el candidato a la alcaldía, Eduardo Peña, ha pedido este domingo a todos que "vengan a votar, que se animen porque la fiesta de la democracia consiste en que todos votemos", en un día, ha subrayado, "que tiene que ser tranquilo, normal, sin cosas extrañas, sin noticias que nos alarmen por fraudes electorales, por compras o ventas de votos".

En el PR+ España, Inmaculada Sáenz (candidata a la presidencia de La Rioja) ha votado hoy "contenta de ver la complicidad" que esta formación ha "sentido", y Rubén Antoñanzas, cabeza de lista al Ayuntamiento de Logroño, ha animado hoy a acudir a votar porque la participación, ha dicho, hace que las "instituciones representen lo que la ciudadanía quiere".

Por parte de Vox, el candidato a la presidencia del Gobierno de La Rioja, Ángel Alda, ha invitado a "todos aquellos que aún no se hayan decidido a votar a que lo hagan" porque "hoy es un día muy importante para todos los riojanos y para construir la alternativa", mientras que la candidata al Ayuntamiento de la capital riojana, María Jiménez, ha acudido a votar dando las gracias "a todos los logroñeses valientes que hoy ejercen su derecho a voto y que tienen la esperanza de que, por fin", ha dicho, "consigamos el cambio".

Finalmente, la cabeza de lista al Gobierno riojano, Sonsoles Soriano, ha creído que Por La Rioja "ya ha hecho historia" y llama a los ciudadanos a "involucrarse" y acudir a votar, mientras que su homólogo al Ayuntamiento de Logroño, Alberto Bretón, ha señalado que ha asegurado que "hoy es el día de la verdad, los ciudadanos nos ponen nota" y ha invitado a la ciudadanía "a que se moje" y acuda a las urnas para "ver quien quiere que lleve el destino de Logroño".

REACCIONES AUTONÓMICAS

En cuanto a las reacciones, una vez conocidos los escrutinios, el candidato del PP al Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha asegurado que desde mañana "comienza el tiempo de gobernar para todos los riojanos" mientras que la líder del PSOE riojano, Concha Andreu, que buscaba la reelección en su cargo, ha mostrado su "sorpresa" por el resultado obtenido y ha creído "seguro" que los ciudadanos han votado en clave nacional.

En el caso de Vox, Ángel Alda (candidato al Parlamento) se ha mostrado "satisfecho" con los datos porque "hemos conseguido nuestro objetivo: Acabar con el PSOE y sus políticas" en La Rioja. Henar Moreno, por su parte, (Podemos IU) ha indicado que, desde su formación, "vamos a estar plantando clara a la derecha más reaccionaria y a los recortes que plantee".

Por su parte, la candidata de Por La Rioja al Gobierno riojano, Sonsoles Soriano, no ha conseguido representación en la Cámara riojana al igual que Cs que pierde los cuatro diputados con los que contaba en 2019. PR+ España Vaciada, que también concurría con Inmaculada Sáenz como cabeza de lista, finalmente tampoco ha obtenido representación.

REACCIONES MUNICIPALES

En cuanto a los candidatos a la Alcaldía de Logroño, el 'popular' Conrado Escobar ha afirmado esta noche, tras ganar las elecciones municipales con mayoría absoluta, que "me voy a vaciar por Logroño y por todos los logroñeses, procurando sumar para un proyecto de ciudad entre todos". Por su parte, el socialista Pablo Hermoso de Mendoza espera, una vez conocido que no logra su reelección y que el Partido Popular gobernará con mayoría absoluta, que no se "revierta" nada de lo hecho por su Equipo de Gobierno.

En el caso de Vox, María Jiménez (candidata a la Alcaldía) ha asegurado que su formación "no va a defraudar a los logroñeses que han confiado en nosotros". Desde Podemos Izquierda Unida, Amaya Castro "ha dicho que está claro que Logroño ha decidido que no quiere un gobierno progresista".

Además, Rubén Antoñanzas (PR+ España Vaciada) ha agradecido revalidar su concejalía pero lamenta que la voz regionalista no esté en el gobierno municipal. Finalmente, Alberto Bretón (candidato de Por La Rioja) ha asegurado que aunque no han obtenido representación municipal: "Hemos venido para quedarnos".