El PP asegura que la criminalidad crece en Arnedo un 61 por ciento en los últimos cinco años

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LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los últimos datos oficiales de criminalidad en Arnedo "dibujan un escenario preocupante, ya que los casos continúan aumentando de manera progresiva cada año." En relación con la última anualidad conocida, la de 2025, la cifra de delitos cometidos en Arnedo se incrementa en 29 respecto al año anterior, lo que supone un 8,7 por ciento más. Una cifra que se acentúa considerablemente si se compara con los datos registrados en los últimos cinco años. Concretamente, en 2021 se registraron 226 delitos, frente a los 364 contabilizados el año pasado, lo que representa un aumento del 61 por ciento y 138 delitos más, ha señalado el PP.

En cuanto a la evolución de la tasa de criminalidad, que refleja el número de infracciones penales conocidas por cada mil habitantes, se observa también un incremento continuado en los últimos años. Concretamente, en 2021 la tasa de criminalidad se situaba en el 15,05 por ciento, mientras que en 2022 ascendió al 18,92 por ciento. Al año siguiente, en 2023, alcanzó el 20,84 por ciento, en 2024 continuó su crecimiento hasta el 22,03 por ciento y en 2025 se ha elevado al 23,91 por ciento. Una tendencia que contrasta con la de otros municipios de La Rioja, como por ejemplo Alfaro o Santo Domingo de la Calzada, que han visto reducida su tasa de criminalidad en el último año.

Estos datos evidencian claramente "una tendencia ascendente de la criminalidad en Arnedo, lo que obliga al Ayuntamiento a adoptar nuevas medidas en materia de seguridad ciudadana". A esta evolución se suma además el comportamiento de la tasa de esclarecimiento, es decir, el porcentaje de delitos que se resuelven.

En 2025 este indicador se sitúa en el 43,13 por ciento, una cifra superior a la registrada en 2023 (39,29 por ciento) y 2024 (35,52 por ciento), pero todavía por debajo de los niveles alcanzados en 2021 (61,95 por ciento) y 2022 (45,23 por ciento).

Esto refleja que, aunque en el último año "han aumentado los casos esclarecidos en términos absolutos, la evolución a medio plazo muestra una pérdida de capacidad de resolución respecto a hace cinco años". En este sentido, y en relación con las recientes declaraciones de la alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce, así como con los datos trasladados por la Delegación del Gobierno de España en La Rioja, el portavoz del Partido Popular en Arnedo, Jesús Rubio, ha señalado que "estos datos son preocupantes, porque el número de delitos cometidos en Arnedo ha aumentado considerablemente en los últimos años".

Rubio ha subrayado que "el porcentaje de casos de esclarecimiento en 2025 sigue por debajo de los niveles que tenía Arnedo hace solo unos años, por lo que no se puede presentar como un éxito lo que en realidad es un contexto de mayor criminalidad". Asimismo, ha añadido que "centrar el discurso únicamente en la tasa de esclarecimiento es una forma de desviar la atención del problema principal, que es el incremento continuado de los delitos en nuestro municipio. Negar esta realidad no ayuda a resolver el problema ni a dar respuesta a la preocupación de los vecinos".

EL PP REITERA SU PETICIÓN DE NUEVAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

Desde el PP de Arnedo ya "advertimos el pasado mes de febrero de la importancia de reforzar la seguridad ciudadana mediante la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia en el casco urbano", señala el portavoz Jesús Rubio.

Una petición que respondía "a la preocupación y a la inquietud que numerosos vecinos nos han trasladado en los últimos meses". Desde el PP se solicitó que se diera un paso más en materia de seguridad ciudadana, instalando nuevas cámaras y reforzando el patrullaje en las calles del municipio.

Rubio apuntó que "una mayor presencia policial por las calles del municipio, junto con una red de videovigilancia más amplia y actualizada, puede resultar determinante tanto para disuadir este tipo de hechos como para facilitar su posterior investigación".