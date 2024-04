El PP asegura que la Justicia "ha puesto al descubierto la chapuza legislativa del PSOE en el parque del Alto Najerilla"

LOGROÑO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP asegura que la Justicia "pone al descubierto la chapuza legislativa perpetrada por el Gobierno de Andreu en el parque del Alto Najerilla, dando así la razón a las denunciadas formuladas en su momento por esta formación política en reiteradas ocasiones".

A tenor de las últimas informaciones conocidas, el Tribunal Superior de Justicia de La Roja ha anulado la normativa de protección y limitación del parque natural del Alto Najerilla, que impuso de manera precipitada el Gobierno del PSOE en diciembre de 2022.

Los 'populares' explican en una nota de prensa que "se ha tumbado el decreto y se demuestra una vez más la chapuza de gestión del Gobierno socialista, porque esta normativa aprobada sin transparencia y urgencia innecesaria fue un atropello jurídico y democrático contra los propios vecinos y alcaldes de la zona".

El PP -prosiguen- "ha velado siempre porque se hicieran las cosas bien para ordenar este parque, con consenso. Y el anterior Gobierno socialista hizo oídos sordos no solo al Consejo Consultivo, sino a varios recursos judiciales, y a los propios vecinos que no querían esta ordenación, y que iba a suponer que los ayuntamientos no tuvieran competencias en parte de su suelo. Además, iban a perder ingresos porque se perdían aprovechamientos".

Ahora, "el Gobierno de Gonzalo Capellán trabaja en la redacción de un nuevo plan que tendrá el máximo consenso. Ya ha mantenido reuniones con alcaldes de las Siete Villas y con la junta rectora del parque, porque todo indicaba que esta anulación iba a llegar por las malas formas utilizadas por el consejero socialista, Álex Dorado, al frente de tal gestión".

Además, indican, el PSOE "aprobó una ley saltándose los cauces normales como si de un capricho se tratara. La aprobaron en lectura única, sin debate parlamentario, ni calidad legislativa".

Para el PP "el varapalo dado por la Justicia al anterior Gobierno del PSOE no hace más que demostrar que han estado legislando sin rigor e incluso sin seguridad jurídica, a pesar de que el PP se lo estuvo advirtiendo en varias ocasiones. No escucharon a los vecinos, no escucharon a los alcaldes y ahora tendrán que escuchar a todos, porque este partido llevará una nueva ley al Parlamento con el consenso y la participación de todos los afectados".