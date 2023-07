El PP asegura en el pleno municipal de Logroño que el CCR abrirá "antes de final de año"

LOGROÑO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura del Rioja abrirá "antes de final de año". Así lo ha asegurado el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz, en el pleno ordinario del mes de julio que este jueves ha celebrado la Corporación local.

Ha sido, en concreto, en respuesta a una pregunta formulada por el PSOE, en el que se ha cuestionado al nuevo Gobierno local sobre el momento de apertura del Centro, "cuando se han dejado todos los contratos resueltos", a lo que se ha sumado la cuestión acerca del uso privativo de la segunda planta del inmueble por parte de la firma Bosonit.

Mientras que la concejala socialista Esmeralda Campos ha asegurado que se dejaron firmados "el día anterior a la investidura" algunos contratos, como el de Servicios Auxiliares "que es el principal", Sáinz ha criticado que "los contratos no se dejaron resueltos, se ha dejado un puzle sin completar y al que le faltan piezas". "Así, no se puede abrir de la noche a la mañana, pero el CCR abrirá antes de fin de año", ha asegurado.

CIEN TIENDAS.

Otra de las preguntas planteadas por el PSOE al pleno, formulada igualmente por Esmeralda Campos, se ha referido a las obras de las Cien Tiendas y "si como dijo el actual alcalde en campaña, se van a reanudar en julio y acabar en septiembre". "Cuando lo prometía, ya sabía que no lo iba a poder cumplir", ha acusado a Escobar la edil socialista.

En respuesta, el concejal del PP Ángel Andrés ha incidido en "la dejadez" en estos trabajos, "un destrozo de proyecto, de ejecución y de dirección de obra", que han llevado a su paralización "y en el que, ahora, nos encontramos con un expediente de resolución de contrato con la empresa que implica que de momento no se puede actuar, le daremos la máxima prioridad para solucionar el problema lo antes posible".

SIRENA DEL ESPOLÓN.

También el PSOE ha preguntado por la Sirena del Espolón, señalando si "se va a volver a suspender el sonido si no hay consenso y hay denuncias por incumplir la Ordenanza de ruidos". Denuncias de las que, por cierto, ha dicho que ya se han presentado en el Ayuntamiento "tres de otros tantos ciudadanos".

Ha criticado que la vuelta del sonido de la Sirena se haya realizado "por Resolución de Alcaldía, con el informe de un técnico que no era el municipal competentes, y sin informe jurídico tampoco", lo que, a su juicio, "nos lleva a la indefensión jurídica, porque no decimos ni que sí ni que no a la Sirena, pero los trámites hay que hacerlos como se debe".

En respuesta, el concejal del PP Íñigo López Araquistain ha recordado que "la Sirena llevaba siete décadas sonando sin una denuncia, y ha tenido que llegar un Gobierno del PSOE para que por una sola denuncia de un particular, se haya creado un debate inexistente en algo que no se cuestionaba", por lo que ha abogado porque "ponemos punto final a un debate sin sentido".

Ha recordado, además, que, con los trámites que se han puesto en marcha por parte del nuevo Gobierno municipal, "se va a proteger no solo el sonido, sino el conjunto con el reloj y el carillón como Bienes de Interés Cultural, que forman parte arraigada de nuestro patrimonio como ciudad".

VIVIENDA.

Por último, por parte de la concejala del Grupo Mixto Amaia Castro, de Podemos-IU, se ha preguntado al nuevo Ejecutivo local por su política en relación con el acceso de la vivienda de alquiler, recordando que los últimos estudios indicaban que en la ciudad había 17.000 viviendas vacías.

En respuesta, la concejala de Políticas de Familia, Sociales y Discapacidad, Patricia Sáinz, ha mostrado su compromiso con el alquiler "que se encuentra en un panorama desolador", que ha achacado a medidas "fomentadas -le ha afeado a Castro- por su partido" que "ha expulsado a los propietarios del mercado del alquiler".

Frente a ello, ha señalado que "estamos trabajando" en temas de vivienda, como el análisis del catálogo del patrimonio de vivienda "para poner a punto los inmuebles, algunos muy dejados", el uso del suelo público para nueva construcción "con colaboración público-privada", medidas de protección "para atraer a los propietarios sin desproteger a los inquilinos", todo "sin métodos intervencionistas".