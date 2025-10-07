El PP asegura que el PSOE "se queda solo" ante "el clamor social" que reivindica mejoras ferroviarias con Madrid

LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP considera "paradójico" que el secretario general del PSOE de La Rioja, Javier García, comparezca "para presumir por la adjudicación de los proyectos de renovación y mejora del tramo Castejón-Logroño, cuando es más que evidente que la política ferroviaria socialista está caracterizada por el continuo y flagrante incumplimiento tanto de plazos como de compromisos adquiridos por parte del Ejecutivo central socialista".

"García se queda solo ante el clamor social que reivindica la mejora de las conexiones ferroviarias con Madrid", afirman los 'populares'.

Después de más de siete años de gobierno del PSOE, "La Rioja sigue siendo muy deficitaria en materia de infraestructuras competencia del Estado. De hecho, la actuación referida hoy por García lleva años pendiente y las prioridades de nuestra comunidad están muy claras hasta que se produzca, en el largo plazo, la llegada de la alta velocidad: mejorar las actuales conexiones con Madrid por La Rioja Baja".

Sobre este asunto, en torno al cual existe un amplio consenso, desde el PP recuerdan que el presidente del Ejecutivo riojano, Gonzalo Capellán, propuso al ministro Óscar Puente contar con cuatro frecuencias más de conexión por tren de Logroño con Madrid por Calahorra, dos diarias más de ida y vuelta, "y la respuesta ha sido reducir cuatro frecuencias por La Rioja Baja los fines de semana".

"Mientras el tren de media distancia entre Logroño y Zaragoza acumula más de una treintena de incidencias en el último ejercicio, los riojanos siguen padeciendo el castigo del Gobierno de Sánchez que mira para otro lado con el beneplácito de Javier García y el silencio cómplice del PSOE riojano".

Y en lo que al aeropuerto se refiere, "al que Javier García no ha dedicado ni una palabra, sigue siendo urgente la declaración de los vuelos a Madrid como servicio público obligatorio y la reducción de tasas para que sea más competitivo".

Con todo ello, indican desde el PP, "En lugar de atender las legítimas demandas de la sociedad riojana y de los agentes económicos y sociales de esta Comunidad, el Gobierno de España ha optado por ir en la dirección contraria e incrementar las tasas aeroportuarias, cuestión que como han reconocido las propias compañías áreas han alejado a éstas de aeropuertos regionales como el de Logroño-Agoncillo".

Una vez más, el secretario general de los socialistas riojanos "prefiere posicionarse del lado de Sánchez en lugar de reclamar que se salde el injusto déficit en materia de infraestructuras que lastra la competitividad de nuestra región".

"La Rioja es la única Comunidad que no dispone de autovía que la conecte con Madrid y solo tiene un servicio de tren directo a la capital de España. El PP de La Rioja seguirá dando la batalla para que esta tierra no quede aislada y pueda rentabilizar su enorme potencial".

Así las cosas -finalizan- "lo que debería hacer García es exigir al Gobierno del PSOE la aprobación de unos presupuestos cuya ausencia sigue comprometiendo seriamente la ejecución de infraestructuras tan importantes como la A-12 o la Ronda Sur, alguna de las cuales ha podido ser objeto de presuntas mordidas por parte de una trama corrupta, y que volverán a retrasarse como consecuencia de la profunda inestabilidad del Gobierno de España".