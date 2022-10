El PP califica de "irreal" el presupuesto de Salud que para Cs no está claro y el PSOE lo aplaude

LOGROÑO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP, Alberto Olarte, ha calificado de el presupuesto de la Consejería de Salud, detallado está mañana por la titular del departamento, María Somalo , mientras que la parlamentaria de Ciudadanos, Pilar Rabasa, ha señalado que hay aspectos que no quedan claros. El PSOE, a través de su portavoz, Raúl Díaz, lo ha aplaudido, destacando que "invertimos más que el último Gobierno del PP, más de 120 millones de euros".

Olarte, en declaraciones a los medios de comunicación, ha asegurado que las cuentas de 2023 eran "irreales" y "falsas", que "no van a resolver la grave crisis sanitaria que tenemos los riojanos y que ha sido provocada por el Gobierno de Concha Andreu". De hecho, ha lamentado que la partida dedicada a personal "es la misma que el año pasado, por lo que no se van a poder contratar más personal, ni más médicos, ni más enfermeras".

El diputado 'popular' ha criticado que "vamos a volver municipios y centros de salud sin médicos, ni personal", al tiempo que ha asegurado que son unos presupuestos "sectarios" algo que "es incompatible en Sanidad", siendo una presentación "totalmente política".

Por su parte, Rabasa ha destacado que se ha convertido la presentación de los presupuestos en "una vorágine de datos, millones y millones de euros", en la que "no quedan claros" varios aspectos como las internalizaciones sanitarias, ya que "hay nuevas partidas de descentralización de servicios".

Además, para la diputada de la formación 'naranja' "no se entra al control de calidad de los servicios descentralizados", así como "no nos ha quedado claro el número de profesionales sanitarios y no sanitarios que está previsto incrementarse en 2023".

Por el PSOE, su portavoz Raúl Díaz ha afirmado que Somalo "ha puesto francamente difícil al PP tener una excusa más para oponerse y presentar una enmienda a la totalidad a estos presupuestos" que "invierten uno de cada cinco euros en Atención Primaria o van a destinar 1,5 millones a reducir las listas de espera, además de suponer más de 2 millones de euros a la contratación de personal".

De hecho, para concluir el diputado socialista ha asegurado que "invertimos más que el último Gobierno del PP, más de 120 millones de euros" que supone que "es el presupuesto del final de la legislatura pero del final de no invertir lo que se merece la Atención Primaria, el final de la externalización de muchos servicios, así como la infradotación del Hospital de Calahorra". Son las cuentas, ha añadido, "del comienzo de la legislatura siguiente en el que los socialistas estamos convencidos que invertir en salud es invertir en el bienestar de todos los riojanos".