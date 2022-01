El PP califica de "nuevo despropósito" la reforma de la calle Murrieta y pide que se paralice

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP del Ayuntamiento de Logroño ha calificado de "nuevo despropósito" la reforma de la calle Murrieta, por lo que el portavoz Conrado Escobar, junto a la concejal, Patricia Lapeña, han reclamado su paralización.

Ambos han realizado una convocatoria de prensa en la confluencia de las calles Murrieta e Industria. Han afirmado que el PSOE "no gestiona o gestiona mal y ahora tenemos la certeza absoluta de que no quiere escuchar a la gente", ya que "los vecinos y comerciantes de la zona no tienen ni la más mínima noción de lo que aquí se iba a realizar"

Escobar ha recordado que el alcalde de la ciudad que sea consecuente con las declaraciones que realizó en julio de 2021 y paralice la reforma de la calle Murrieta, ya que en ese momento Hermoso de Mendoza manifestó que "no habrá más Calles Abiertas" y que se limitarían a consolidar lo que ya se había realizado. Sin embargo, la reforma de Murrieta supone que se continúa con el modelo del programa 'Calles Abiertas', así se recoge en el propio proyecto.

"El Ejecutivo local sigue empecinado en aplicar un modelo de movilidad, el de 'Calles Abiertas', a pesar de que el alcalde dijo que lo iba a paralizar. Un programa que ha fracasado, que no cuenta con el respaldo ciudadano y que lejos de mejorar la movilidad en la ciudad solo busca implementar un modelo sectario más a favor del ciclista que del propio peatón", ha afirmado Escobar.

"Nos encontramos de nuevo con un proyecto que no se ha explicado ni compartido con vecinos y comerciantes, que elimina todas las plazas de aparcamiento sin ofrecer alternativa alguna, que va a generar problemas de fluidez en el tráfico y que va a dificultar el día a día de vecinos y comerciantes", ha añadido.

GENERADOR DE CONFLICTOS

Lapeña ha explicado que el proyecto para la reforma de esta calle va a "generar más problemas en el tráfico y a generar conflictos entre los usuarios de los distintos tipos de movilidad". Ha explicado que "se va a generar una saturación mayor en el tráfico al eliminarse una vía por cada sentido de circulación e incorporaciones por calles perpendiculares o el acceso a la propia calle Vitoria".

"La falta de participación vecinal y comercial vuelve a repetirse en esta intervención. Hemos mantenido encuentros con ellos y desconocían el detalle y el alcance del proyecto y aseguraban que no se les ha tenido en cuenta para la redacción del mismo", ha manifestado el portavoz popular. En este sentido, ha señalado que desde el Grupo Popular se abre un canal de escucha a través del whatsapp en el 618173656.

Los populares explican que al igual que en la calle Gonzalo de Berceo se pierde la oportunidad de mejorar el estado total de la calle puesto que no se incluyen mejoras integrales. "No existe planificación, ni previsión y las actuaciones en las diferentes calles se suceden conllevando confusión y despilfarro del dinero público".

Han detallado que el proyecto de actuación en Murrieta no potencia el transporte público, al contrario se pueden retrasar los trayectos por las dificultades de fluidez en la circulación. Existe falta de visibilidad para el peatón en algunos puntos y como en otras actuaciones de Calles Abiertas, no se tiene en cuenta una perspectiva de accesibilidad además de eliminar las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

Respecto a la ubicación de los contenedores de recogida de residuos se eliminan y pasan a ubicarse en calles perpendiculares en el nuevo modelo de 'macroislas' que están implantando en todo el centro de la ciudad.