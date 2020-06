El PP cree que Andreu "estaba obsesionada con llegar al debate con un pacto"

LOGROÑO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, ha considerado hoy que la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu "estaba obsesionada con llegar al Debate" sobre el Estado de la Región, que comienza a celebrarse mañana, jueves 25 de junio, "con un pacto, sin importarle su utilidad".

Garrido ha ofrecido una rueda de prensa un día después de que Andreu firmase con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, y la Federación de Empresas, el Acuerdo para la Reconstrucción de La Rioja.

A su juicio, "nos encontramos ante un gobierno superado por los acontecimientos" que "no va a ser capaz de liderar la reactivación que necesita la comunidad". Por eso, "ha fracasado en su intento de crear sus acuerdos de la moncloa a la riojana".

Así, "no hizo caso de crear un gran acuerdo social en el seno del parlamento abierto a la sociedad" como le propuso el PP y, por eso, "nació viciado". Ante la falta de acuerdo, también, con Ciudadanos, se ha preguntado "para qué" convocó a los partidos políticos.

Por otro lado, ha visto que el acuerdo cuenta con "medidas genéricas", pero "no se habla de sectores vitales, no se aborda la necesidad de una rebaja fiscal, tampoco la necesaria modificación del presupuesto, y no aborda en profundidad aspectos salud pública".

"Dificilmente podemos atajar las consecuencias del covid si no planteamos medidas tendentes a la salud publica", ha añadido.

Para Garrido, a Andreu, en la presentación del pacto "se la vio nerviosa e insegura, porque era consciente de que era un cascarón vacío, sin presupuesto, sin beneficiarios", y el que "se confunden deseos con medidas".

Ha tenido "muy claro" que "la activación de La Rioja pasa por rescatar a las personas en paro, a los autónomos que han cesado su actividad, y a los riojanos afectados por ERTES" y "para ello el Plan Andreu no funciona".

Ha seguido "tendiendo la mano" para alcanzar "medidas concretas" y, entre éstas, ha apuntado una "rebaja de impuestos" que, ha adelantado, el PP planteará en el Debate sobre el Estado de la Región como propuesta de resolución.