PP critica que la Delegación de Gobierno sea una "agencia de colocación" y se acumulen cargos

Responsables del Partido Popular han criticado hoy que el PSOE haya convertido la Delegación de Gobierno en La Rioja en una "agencia de colocación" de personas que acumulan cargos; algo que han calificado de "bochornoso".

El coordinador general del partido en La Rioja, Diego Bengoa, y el portavoz del Grupo Parlamentario, Jesús Ángel Garrido, han ofrecido una rueda de prensa en la que Garrido ha señalado que el "único criterio" de contratación en la Delegación es la "afinidad política".

A esto ha unido la "falta de coherencia" con el mensaje de Pedro Sánchez, "cuando decía un militante, un cargo" porque el personal eventual actual de esta institución acumula cargos; cuando en la pasada legislatura, ha dicho, tenían dedicación exclusiva.

Garrido se ha referido a Sara Orradre, que acumula los puestos de Jefa de Gabinete y Responsable de Prensa de la Delegación del Gobierno, Diputada Regional, Portavoz del Grupo Municipal en Alfaro, y Secretaria de Cultura y Turismo del PSOE.

Francisco Javier Ibañez, Asesor del Delegado, Secretario Ejecutivo del Najerilla y Alcalde de Badarán; María Carmen Fernández, Asesora, Concejala de Tudelilla y Secretaria de Acción Electoral del PSOE; y Nelia Ortigosa, Jefa de Secretaría de la Delegación del Gobierno, Concejala en Herce y Secretaria de Acción Comarcal en Arnedo.

Bengoa ha sumado a esto el uso, por parte de la portavoz del PSOE en el Parlamento de La Rioja, Concha Andreu, de la Delegación del Gobierno para mantener reuniones de partido con, en concreto tal y como ha enseñado en una foto publicada en Twitter, la asociación ANPIER.

También ha denunciado el uso "partidista" de los canales de comunicación de la Delegación de Gobierno; y el hecho de que aún no se ha cubierto un puesto "tan sensible" como el de Responsable de la Unidad de Violencia de Género. Algo ante lo que ha esperado que se abra un concurso de méritos y capacidades, "y no se coloque a la mujer de un concejal".

Por último, y ante la visita del ministro Ábalos, ha creído que viene a visitar "infraestructuras que impulsó el PP" y ha esperado que "no se ponga medallas que no le corresponden", además de que "todos los anuncios vengan reflejados en el BOE".