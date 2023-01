El PP critica que los niños de Villamediana no disfrutarán de la cabalgata "por decisión unilateral de la alcaldesa"

LOGROÑO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular de Villamediana de Iregua lamenta que, "fruto de una decisión unilateral e injustificada de la alcaldesa socialista, los niños de la localidad no podrán disfrutar mañana, día 5, de la cabalgata de Reyes que se merecen, una vez superadas las limitaciones de la pandemia de Covid".

En este sentido, "no es de recibo que los más pequeños de la localidad vean truncada su ilusión por una nueva evidencia del nulo interés y las pocas ganas de trabajar del Equipo de Gobierno Municipal que dirige Ana Belén Martínez".

Para el PP "es grave que la Alcaldesa, cuyo sueldo pagamos todos los vecinos, manifieste cero empatía con muchos niños a quienes la pandemia les robó la noche de la cabalgata, pero no resulta menos dramático que Ana Belén Martínez actúe al más puro estilo del 'perro del hortelano'".

"No sólo no organiza la cabalgata que Villamediana se merece, sino que desprecia el trabajo de las asociaciones del municipio que se habían ofrecido a participar en el desfile con sus carrozas. No se puede negar la capacidad de la alcaldesa socialista para comenzar el año enfadando a más vecinos ante su negligente gestión, en esta oportunidad a los más pequeños y al tejido asociativo de la localidad".

"Quizás si Ana Belén Martínez y sus concejales pisaran más la calle y practicasen la escucha activa se darían cuenta de que su desidia y desinterés tienen consecuencias. No caben excusas para seguir gobernando de espaldas a Villamediana de Iregua y sus vecinos, que se merecen más que una calesa en la víspera de la festividad de los magos de oriente".

Afortunadamente, "apenas restan 143 días para que los vecinos de Villamediana, como el resto de riojanos, pueden elegir otra forma de hacer las cosas, un Gobierno sensato y responsable que ponga en el centro de su acción política a los vecinos. Es lo que se compromete a hacer el Partido Popular si los villametrenses nos dan su confianza el próximo 28 de mayo. Con un Gobierno Municipal del PP, los más pequeños tendrán la cabalgata de Reyes que se merecen".