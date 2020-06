El PP critica el sistema de cita previa "ineficaz" del Ayuntamiento que está provocando "colapsos"

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este lunes el sistema de cita previa puesto en marcha por el Consistorio para acudir presencialmente a realizar trámites, que ha considerado "ineficaz"" y que, afirman, está provocando "colapsos" en la atención.

Como ha afirmado en rueda de prensa el concejal 'popular' Angel Sáinz Yangüela, "cuando un ciudadano acude a su Ayuntamiento es para solucionar sus problemas, pero, ahora mismo, en el Ayuntamiento de Logroño lo que está ocurriendo es que se multiplican los problemas de los ciudadanos".

Así, ha puesto como ejemplo que, en algunos trámites, se dan citas con un plazo de 15 días y ha resaltado especialmente el caso del empadronamiento "para lo que hay un plazo de mes y medio de espera, con citas para final de julio".

A ello, ha sumado que, en el caso del 010, "se están recibiendo una 600 llamadas al día, precisamente muchas para pedir cita previa". "Es un sistema de cita previa ineficaz, que está provocando que estén colapsadas algunas de las unidades más demandadas por los ciudadanos", ha sentenciado el concejal del PP.

Igualmente, ha citado otros programas, como el de Quejas y Sugerencias, "con unas 10.000 llamadas al año y resoluciones en días", en el que ha afirmado Yangüela que hay "dejadez", con "dudas sobre las calles pintadas o las quejas habituales sobre buses y otros temas, no se están contestando".

Por ello, a juicio del concejal, "al Ayuntamiento los ciudadanos no le interesan, al Ayuntamiento no le importa que llamen o no". "Está bien que se avance en la administración electrónica, pero no puede ser que se excluya a quienes no tienen acceso a estos procedimientos", ha señalado Angel Sáinz Yangüela.

Por eso, desde el Grupo Municipal Popular se plantea "compatibilizar en el Ayuntamiento la atención presencial con la electrónica para atender a todo el mundo", a lo que ha unido "no complicar más la situación", por ejemplo, en la matriculación en la Escuela de Música "donde se pide la Declaración de la Renta, que hasta ahora se suministraba directamente por la AEAT".

Ante esta situación, "el alcalde en persona, porque de él ha salido la orden, ha parido la genial idea de que, a partir de hoy, todos los funcionarios deben acudir presencialmente al Ayuntamiento, y, si no, se estudia detenidamente su caso".

"Es decir -ha afirmado el concejal 'popular'-, se les pone bajo sospecha", además de ir contra la recomendación de la administración central, para el teletrabajo de los funcionarios cuatro días a la semana. Y eso, semanas después de haber comprado decenas de portátiles para fomentar precisamente el teletrabajo".

Por eso, ha lamentado que "al final, se está achacando la situación a los funcionarios que están teletrabajando", algo que, en sus palabras, es "una irresponsabilidad, una caótica situación que ha aumentado malestar ciudadano, con un diagnóstico que no es acertado y medidas erróneas".

"Este Ayuntamiento siempre se ha distinguido por su exquisito trato con sus administrados, y así se ponía de manifiesto en todas las puntuaciones y encuestas realizadas, con números muy altos de satisfacción, pero ya no es así. Se lo han cargado en un añ de Legislatura y quedan tres, así que aún puede empeorar", ha finalizado.