El PP "defenderá" en el Congreso que las familias de la enseñanza concertada puedan seguir desgravándose donaciones

Publicado 12/02/2019 12:07:52 CET

LOGROÑO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del Partido Popular de La Rioja, Emilio del Río, ha anunciado que el Partido Popular ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que las familias con hijos matriculados en la enseñanza concertada "puedan seguir desgravándose en su declaración de la Renta parte de las cantidades aportadas en concepto de donación a los centros, porque no es un pago obligatorio".

"Sin estas aportaciones muchos centros no tendrían viabilidad a futuro y no se llevan a cabo por la totalidad de familias con hijos matriculados. Así, no reciben un trato diferente el alumno de familia donante y el que no dona, lo que desmonta la pretensión de imputar un pago por la educación", ha señalado.

Del mismo modo, la propuesta del Grupo Popular insta al Ministerio de Hacienda a que clarifique los conceptos de 'donación' y 'prestación' aplicados a los centros, que informe claramente a las familias en el futuro y que no se apliquen nunca medidas con carácter retroactivo.

Del Río ha realizado estas afirmaciones en el transcurso de una rueda de prensa en la que ha denunciado "nuevos ataques a la calidad y libertad del sistema educativo" por parte del "errático" Gobierno de Pedro Sánchez.

"La iniciativa del Gobierno Central del PSOE contra las desgravaciones fiscales aplicables a las donaciones en la enseñanza concertada supone un ataque clarísimo contra la libertad de los padres con respecto a la educación de sus hijos, asunto recogido en el artículo 27 de la Constitución. Así, Sánchez muestra de nuevo poco respeto por la Constitución y por uno de los valores principales de la sociedad como es la libertad", ha añadido.

En este sentido, ha lamentado que "a la decisión de modificar el concepto de desgravación en su declaración del IRPF que aplican algunas familias por las donaciones que realizan a los colegios donde están matriculados sus hijos, se sume la decisión de revisar de oficio las declaraciones de la renta de los últimos años con efecto retroactivo. Un perjuicio unido a una inseguridad jurídica y que afectaría a algo más de 10.000 familias riojanas por un importe que oscila entre los 200 y 300 € al año en su declaración de la renta. Desde el Partido Popular nos vamos a oponer frontalmente a esta propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez".

Por otro lado, Emilio del Río también ha mostrado la firme oposición del Partido Popular a otra propuesta del Gobierno de Sánchez, anunciada por la Ministra Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, dirigida a suprimir los centros de educación espacial, lo que ha calificado de "un error enorme y un perjuicio para nuestra educación". A este respecto, ha apuntado que en nuestro país existen alrededor de 500 centros de educación especial, dos de ellos en La Rioja: el Marqués de Vallejo, público, y Los Ángeles, concertado.

ACTUAR EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO

"Desde el Partido Popular pensamos que este anuncio de supresión va contra la libertad de elección, contra la calidad del sistema educativo y la igualad, en el sentido de la atención de estos alumnos. Tratar a cada alumno como lo necesita es la mejor garantía de igualdad. No se trata de que todos los alumnos vayan a estos centros, pero tampoco de cerrarlos. Habrá que actuar en función de las necesidades de cada alumno y de la capacidad de elección de los padres", ha señalado.

Sobre este asunto, ha destacado la necesidad de facilitar a las comunidades autónomas, que serán las encargadas de gestionar la situación si se cierren estos centros, de medios humanos suficientes para los centros donde se dirijan estos alumnos. "Aún en el caso de que el Gobierno de Sánchez ponga los medios suficientes, no estamos de acuerdo con esta propuesta. Defendemos la convivencia entre los centros especiales y los ordinarios, que garantiza una atención personalizada a los alumnos y garantizan los apoyos necesarios a cada niño", ha subrayado.

"En estos momentos, el sistema educativo actual en centros ordinarios no es capaz de evaluar al alumno con dificultades específicas de aprendizaje e intervenir de una manera efectiva", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que el Grupo Popular en la Cámara Baja ha presentado una iniciativa para "garantizar, con los niveles de calidad actuales, el apoyo para los centros públicos y concertados de educación especial en nuestro país".