El PP defiende unos presupuestos en Salud que "se centran en las personas" mientras PSOE e IU ven trampas

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, una vez oída a la consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, ha defendido sus presupuestos porque "se centran en las personas" mientras los grupos socialista y Podemos-IU han visto trampas.

Martín ha comparecido hoy, en el Parlamento de La Rioja, para dar cuenta de las partidas previstas para su consejería dentro de los Presupuestos de La Rioja, para el año 2026, ante los grupos parlametarios de PP, PSOE y Podemos-IU y ante la ausencia del grupo de Vox.

"Son unos presupuestos que se centran en las personas, especialmente en las familias y los más vulnerables, y tienen el mayor gasto social de la historia de nuestra democracia para los riojanos", ha resaltado Maiso.

Se ha referido como "importantísimo el tema de la salud mental". "Que lleguemos a 37 millones de euros es una respuesta importantísima del Gobierno de la Rioja por esta problemática que afecta sobre todo a los adolescentes", ha dicho.

"Debemos destacar, también, la apuesta que se hace por las infraestructuras, con la ampliación de las Urgencias de San Pedro, el centro de cirugía ambulatoria Adoración Sáenz, y el hospital de Calahorra, que va a ser un hospital de referencia", ha relatado.

No lo ha visto igual la diputada socialista María Somalo, quien ha señalado que "lo que está haciendo el Gobierno de la Rioja es renunciar a estabilizar y a reforzar plantillas estables", así como "al necesario refuerzo estructural de todo el sistema sanitario riojano".

Al PSOE le "inquieta mucho" que "las retribuciones del personal fijo estatutario en las categorías profesionales del grupo A1 y A2, que son las que corresponden a médicos y enfermeros, se reducen en ocho millones, pero lo que sí crece es el presupuesto para el personal temporal, en siete millones".

Otra "doble trampa" que ha visto Somalo es que "imputa, de manera ficticia, el gasto de la receta farmacéutica, que este año 2026 asciende a 98 millones, a Atención Primaria".

"Lo que sube es la partida de altos cargos que casi se duplica", ha añadido por su parte la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, quien también ha dicho: "No hay profesionales dice, pero parece ser que en la privada sí hay".

Unos presupuestos, ha dicho, que en realidad "decrecen" si se tiene en cuenta el IPC, en un momento en el que hay "más de seis meses para ser atendido en medicina especializada o más de cien días para la Unidad de Salud Mental de Espartero".

"Hay que hablar de mujer, porque lo que ocultan tras decir que se ha incrementado en un trescientos por ciento el número de convenios con entidades es que no hay política en materia de Igualdad por parte de esta consejería", ha dicho.