PP dice que el Gobierno "busca soluciones que mejoren la atención sanitaria en Arnedo" frente al "alarmismo" del PSOE

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LOGROÑO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja del Partido Popular "sigue trabajando con determinación para encontrar soluciones que mejoren la atención sanitaria en Arnedo, mientras el PSOE municipal encabezado por la alcaldesa se limita a generar alarma social", han señalado los populares.

Así, ante el anuncio de mejoras y refuerzos de profesionales para mejorar la atención sanitaria a los arnedanos, "en un contexto nacional de claro déficit, la alcaldesa hace gala de su habitual hipocresía y antepone una vez más el interés partidista, tratando de generar una alarma social en un tema tan sensible como la atención sanitaria". Rosa Herce "queda una vez más retratada con sus mensajes torticeros".

"Cuando gobernaba el PSOE en La Rioja la pasada legislatura, reconoció públicamente que la falta de médicos y pediatras era un problema nacional y hoy, pese a que el Gobierno de La Rioja está haciendo todo lo posible para cubrir las plazas vacantes, hace exactamente lo contrario", han añadido, no sin antes indicar que "es algo que pone de manifiesto el doble rasero socialista".

Basta acudir al Boletín Oficial de La Rioja para comprobar cómo el SERIS "está realizando un esfuerzo mayúsculo para encontrar una solución a la falta de profesionales, también en un servicio específico como la pediatría".

La última medida adoptada por el Gobierno regional del PP ha sido la declaración del área de Pediatría como de difícil cobertura, "solución que pretende mejorar las condiciones ofrecidas a los profesionales para incentivar que elijan nuestra ciudad como destino".

"Esta medida extraordinaria, junto con otras actuaciones impulsadas por el Gobierno de La Rioja, busca hacer frente a un preocupante problema nacional ante la inacción del Gobierno de España", han señalado.

Para el PP, "lejos de sumar esfuerzos y reclamar a sus compañeros en Madrid que asuman su responsabilidad, el PSOE de Arnedo está centrado en seguir torpedeando cualquier mejora en los servicios del centro local de salud y del Hospital Universitario de Calahorra".

Desde el PP han señalado que las manifestaciones de Rosa Herce "no van a desviar nuestro compromiso de seguir defendiendo ante el Gobierno de La Rioja una mejora de los servicios públicos del Centro de Salud, labor que el Grupo Municipal Popular viene desarrollando desde el inicio de la actual legislatura".

Un trabajo "silencioso, riguroso y responsable que ha permitido", gracias al compromiso del Partido Popular por la mejora de la atención sanitaria, la presencia en los primeros meses del próximo año de la Unidad Móvil Bucodental en la Zona Básica de Arnedo, que "permitirá mejorar la atención a personas residentes en el entorno con dificultades de acceso o en situación de vulnerabilidad social".

Del mismo modo, "ya se han anunciado más profesionales sanitarios y más medios para la atención en la franja nocturna, entre las 22 y las 8 horas, así como mejoras en la seguridad y accesos al centro".

Unas mejoras que se suman al constante proceso de mejora y ampliación del Hospital Universitario de Calahorra, centro de referencia para La Rioja Baja, que en la actual legislatura "está incorporando nuevos profesionales y nuevos servicios, como el robot de cribado oftalmológico, la teledermatología o el box individual para diálisis, contribuyendo así a mejorar notablemente la prestación sanitaria en toda nuestra comarca".