El PP dice que el PSOE aprobó inicialmente el mapa de ruidos "y no hizo nada más"

LOGROÑO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista aprobó inicialmente el mapa de ruidos de la ciudad en el año 2022 y "no hizo absolutamente nada más hasta agotar la legislatura, un abandono de más de un año sin el más mínimo interés por avanzar en esta materia".

Desde la llegada del Partido Popular, "las actuaciones para mejorar la calidad de vida vecinal en el Casco Antiguo no han cesado: desde la aprobación de la ZPAE hasta la revisión de la Ordenanza de Terrazas para limitar los horarios de ruido por causa de ocio a los vecinos, además de limitar el uso del espacio público para este tipo de instalaciones".

Además, con la entrada del nuevo gobierno "se ha activado la vigilancia policial, como avalan -además de la presencia de los agentes en las zonas de mayor afluencia- los datos: de las 31 denuncias por actos incívicos hemos pasado a 831 en el año 2025 y de 87 por orinar en la vía pública hasta las 1.159 durante el último ejercicio".

Esta es una "técnica habitual del Partido Socialista: primero la incapacidad para gobernar correctamente y tomar decisiones necesarias para la ciudad y en segundo lugar polemizar y embarrar las actuaciones de quienes sí se atreven a intervenir cuando la convivencia en la ciudad así lo requiere".

Desde el Partido Popular han anunciado que van a seguir trabajando para "mejorar cada día más la habitabilidad del Casco Antiguo en particular y Logroño en general, escuchando a todo aquel que aporte soluciones de forma constructiva, pero no vamos a convertir el bienestar de nuestros vecinos en un arma electorialista aceptando lecciones de aquellos que solo intervienen cuando tienen un rédito político que recoger".