PP dice que el PSOE "miente descaradamente" para generar dudas en la misma materia de vivienda que ellos no gestionaron

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular de Logroño ha lamentado, en un comunicado, que el PSOE "vuelva a intentar enfangar y confundir a la ciudadanía utilizando un asunto tan sensible y una auténtica emergencia social como es la vivienda". "Frente al ruido y la desinformación, el Partido Popular responde con gestión, datos y soluciones reales", han afirmado.

Desde el inicio de la legislatura, el Ayuntamiento "está desplegando un Plan Municipal de Vivienda cuyo objetivo es claro: activar el suelo y el patrimonio municipal para generar más vivienda y facilitar el acceso a los logroñeses". Las actuaciones ya en marcha y en gestión permitirán 223 nuevas viviendas, a las que se suman nuevas licitaciones y desarrollos hasta alcanzar un objetivo de 645 viviendas en la legislatura, combinando VPO, alquiler protegido y vivienda asequible.

Entre ellas, destacan la licitación de 10 solares municipales para 104 VPO, la promoción de 24 viviendas de alquiler protegido en Plaza Los Cuentos, la puesta en uso de patrimonio en el Casco Antiguo y actuaciones sociales específicas, además de nuevas fases previstas que elevarán de forma significativa la oferta residencial en la ciudad

Los procedimientos seguidos "son legales, transparentes y fiscalizables, y cumplen escrupulosamente la normativa vigente. No vamos a aceptar que el PSOE proyecte la más mínima sombra de duda sobre procesos que buscan exclusivamente dar respuestas eficaces a una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía". La oposición "debe ser seria y responsable: no todo vale en política, y menos cuando se trata de vivienda".

"Quienes hoy tratan de sembrar sospechas son los mismos que no ofrecieron soluciones cuando gobernaron en Logroño y que, desde el Gobierno central, siguen sin aportar respuestas suficientes a una crisis que exige cooperación y rigor", ha añadido el PP. Este equipo de Gobierno "seguirá trabajando con hechos, ampliando la oferta y garantizando seguridad jurídica para que más logroñeses puedan acceder a una vivienda", han concluido.