PP encara el Debate de la Ciudad "razonablemente satisfecho" con un Logroño "en marcha" y "hoja de ruta para el futuro"

Archivo - Imagen de archivo de Miguel Sainz, portavoz del PP, en el Debate de la Ciudad anterior - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz, ha asegurado este viernes que la formación encara el próximo Debate sobre el Estado de la Ciudad "razonablemente satisfecho", con un Logroño "en marcha" y una "hoja de ruta para el futuro".

En una rueda de prensa para hacer una valoración previa al Debate, que se prevé celebrar los próximos días 19 y 20 de octubre, Sáinz se ha congratulado "por los tres años de intenso trabajo realizado y por el alto grado de cumplimiento de los compromisos electorales y los que año tras año adquirió nuestro alcalde en los correspondientes debates."

Algo a lo que ha sumado "también y sobre todo, porque Logroño no solamente dispone de una hoja de ruta para el presente sino también de un plan y de proyectos ilusionantes para el futuro más cercano", poniendo como ejemplos los Proyectos 1521 y Logroño 2050.

"Um Logroño de presente y de futuro, y un equipo de Gobierno rodado y con experiencia después de tres años de intensa gestión pero que conserva la motivación, la capacidad y la fuerza necesaria para seguir tirando de este Logroño en crecimiento", ha afirmado, todo ello, "con una mayoría absoluta que ha ejercido con responsabilidad y sin imponerla".

Y, ha querido además resaltar, "un equipo de Gobierno dirigido por un alcalde responsable, un alcalde serio, comedido y a su vez ambicioso en todo lo que corresponde, en todo lo que toca a Logroño, porque ambición tiene nuestro alcalde y tiene este Grupo".

Como balance de esta gestión, Sáinz ha comenzado recordando que, en 2023, "recibimos una ciudad crispada, tensionada y parada", a lo que ha contrapuesto que "en 2026, Logroño es una ciudad en plena transformación, una ciudad puntera y que avanza".

Ha apuntado "preocupaciones ciudadanas", como la vivienda, de la que el PP se ha ocupado, ha dicho, "desde el minuto uno, por primera vez en muchos años y tras cuatro años de desidia y de resultados cero en esta materia por el Grupo Socialista", citando como logros el Plan Municipal de Vivienda, la reactivación de 24 PERIs, el desbloqueo de Ramblasque o actuaciones en alquiler en El Arco.

A ello ha añadido "la atención diaria al vecino, devolviendo en primer término una movilidad calmada, normalizada e integradora a todos los logroñeses, en la que la bicicleta y el transporte público no han perdido, todo lo contrario, han ganado protagonismo". También se ha referido a otra "problemática heredada" en el Casco Histórico, donde ha defendido que "se ha controlado con rigor y con seriedad y con una intervención policial constante, la noche logroñesa".

La reactivación de la actividad económica, con suelo industrial en Las Cañas; la inversión privada en materia hotelera y en materia tecnológica; el comercio "que ha detenido su caída"; el ámbito fiscal, con "impuestos que se han bajado en todo aquello que depende de este Ayuntamiento"; o, en fondos UE, "hemos traído inversiones" para proyectos como los Gemelos Digitales, el PERTE del agua, plataforma turística, Casco Histórico o Camino de Santiago.

"Efectivamente -ha reconocido en este aspecto- ha habido que devolver algunos fondos europeos, pero porque los heredamos sin plazos realistas para poder ser ejecutados, sin proyectos, sin priegos licitados. Nos hemos encontrado también con un Ministerio que no ha ampliado plazos para poder ejecutar obras como, por ejemplo, San Antón. Y lo más importante, eran fondos vinculados a proyectos que no contaban con el consenso y el apoyo de los propios vecinos".

Por eso, ha resaltado la actitud "valiente y decidida" del Gobierno Local, porque "no ha habido reto que no se haya afrontado o haya iniciado", refiriéndose en esto a obras como la Antigua Estación; las calles Beti Jai, Doctores Castroviejo, Lardero o Vitoria; los Parques de Las Teheras o el del Camino; y la reforma "integral" de Cien Tiendas.

"No cabe hablar de paralización de Logroño. Yo creo que más bien todo lo contrario", ha subrayado el portavoz 'popular', quien ha aprovechado para alabar la colaboración que se mantiene con el Gobierno de La Rioja, "que apuesta claramente por la ciudad".

La ha enfrentado a la del Ejecutivo estatal en temas como la financiación local, la conexión por tren o "la agilización de la recuperación de los antiguos juzgados", por lo que ha mostrado su esperanza en que "el nuevo Gobierno, sea cual sea, traiga la normalización de relaciones y el respeto con las demandas de Logroño".

Y, precisamente en este punto, se ha referido a la actitud del resto de Grupos Municipales, comenzando por los socialistas, a quienes ha acusado de "partidistas" o "pensando en sus puestos de concejales" en algunas de sus votaciones en pleno, considerando que, precisamente en el Debate "también están para impulsar la ciudad presentando iniciativas".

Repasando formación por formación, Miguel Sáinz ha señalado que el PSOE "nada en la indefinición y en el desconcierto, con dos portavoces en tres años y el actual, que no va a ser el candidato", y a los que ha pedido, "que eleven la mirada, que no piensen en su propio futuro como grupo municipal ni en el futuro del Gobierno del señor Sánchez, que piensen en Logroño".

A VOX lo ha calificado como "un grupo que, en general, transita por el Ayuntamiento sin mojarse, sin aportar soluciones concretas y realizables, porque no solamente se trata de sumar descontentos o indignados, hay que plantear medidas y hay que tener un plan para la ciudad de Logroño".

Al Partido Riojano le ha achacado igualmente que "hasta la fecha, ha realizado propuestas, deslavazadas, sin un discurso o un hilo argumental, más allá de su regionalismo, necesitamos algo que podamos tocar, que sea realizable".

Y en cuanto a Podemos, "navega siempre en el gran discurso, en ese discurso que todos podemos compartir, bonito, afable, voluntarioso, pero hay que aterrizar".

Así, ha considerado que "Logroño necesita aterrizar y de verdad esperamos y deseamos que también este Debate sirva para que los grupos, por fin, después de tres años, comiencen a mostrar sus cartas y sus planes para la ciudad en un futuro".

Por parte del PP, ha incidido en que "afrontamos el Debate desde la confianza, desde la responsabilidad desde la creencia de que el día a día de la ciudad de Logroño está muy bien atendido, que tenemos un plan para futuro y que hay hoja de ruta".

"Por tanto, decir que satisfechos, razonablemente satisfechos, pero con ganas, con ambición para seguir trabajando por Logroño, con ilusión, con proyectos y convencidos de que Logroño tiene por delante un futuro lleno de oportunidades. Nuestro compromiso es y va a seguir siendo el de ofrecer a los logroñeses y logroñesas lo que merecen", ha concluido.