El PP enmienda a la totalidad unos presupuestos que "nacen del negacionismo de Andreu"

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha registrado una enmienda a la totalidad a los presupuestos elaborados por el Gobierno de La rioja al considerar que "nacen del negacionismo de" la presidenta del Gobierno riojano, Concha "Andreu".

La enmieda, que se debatirá en pleno el próximo 4 de noviembre, pretede que no salgan adelante unos presupuestos que, tal y como ha manifestado hoy el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesus Ángel Garrido, son "muy perjudiciales para La Rioja".

Garrido ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha considerado que se trata de los "últimos" presupuestos de Andreu, dado que, a partir del 28 de mayo, ha creído gobernará el candidato del Partido Popular, Gonzalo Capellán y formará un gobierno "que les dará la vuelta como un calcetín".

Para el responsable 'popular' nacen de "negar la situación económica" así como "la alarmante situación a la que nos enfrentamos" con 68.000 riojanos en riesgo de pobreza o exclusión y "el grave deterioro de los servicios públicos".

En este sentido, ha recordado que las citas previas en Atención Primaria se demoran hasta una semana y dos meses después de iniciarse el curso educativo, la plantilla de profesores sigue sin estar cubierta; algo, esto último, que ha calificado de "dantesco".

El Portavoz del PP en la Cámara Regional ha puesto el foco en que "Andreu haya pagado a lo largo de esta Legislatura 51,5 millones de euros de todos los riojanos a cambio del voto tránsfuga de Raquel Romero". A su juicio, "no cabe mayor desgaste reputacional".

Ha reprochado que los presupuestos "no contemplen medidas para contratar más personal sanitario, ya que no se aumentan las partidas destinadas a personal; no luchan contra la despoblación ni ayudan al sector agrícola y ganadero; y reducen un quince por ciento las partidas para infraestructuras si lo comparemos con 2018".