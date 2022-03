El PP exige que se solucione "de manera inmediata la atención telefónica en el 092 de Policía Local"

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño exige al Gobierno local socialista "que solucione de manera inmediata la atención telefónica de Policía Local. Desde primera hora de la mañana si un ciudadano llama al 092 no puede ponerse en contacto con el servicio de Policía Local, la llamada se corta directamente".

Además, los populares critican "que nunca había sucedido algo así en la Policía Local y que por su gravedad exigirán responsabilidades".

El servicio de la emisora no funciona, según explican desde el PP, "porque no hay operador ni hoy ni mañana por la mañana ya que el Gobierno local no ha sido capaz de trabajar con previsión y cubrir el servicio".

Además, prosiguen, "la ausencia de servicio en la atención telefónica de Policía Local supone un problema de seguridad para los ciudadanos y perjudica el servicio policial que los agentes deben realizar durante la jornada puesto que no pueden conectar con la sala de operaciones para solicitar cualquier tipo de información o consultar el posicionamiento de agentes".

Los populares señalan "que se trata de un nuevo ejemplo de la nefasta gestión en materia de personal de la concejala responsable del área de Alcaldía, Igualdad y Convivencia, Eva Tobías, a la que reclaman que asuma su responsabilidad y solucione de manera inmediata este problema".

En este sentido explican "que se podían haber puesto en marcha procedimientos administrativos para garantizar la cobertura del servicio como la habilitación de una comisión de servicio para cubrir las bajas o una resolución de Alcaldía".

Actualmente el servicio de emisora de Policía Local tiene asignados 16 puestos de operadores para cubrir los diferentes turnos, de los cuales ahora mismo hay varios puestos sin cubrir y tres bajas de larga duración.