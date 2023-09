El PP llama a los riojanos al acto del 24 de septiembre para gritar a favor de los españoles y en contra de la amnistía

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los parlamentarios nacionales por La Rioja, Javier Merino, Luis Martínez Portillo y Carlos Yécora, han pedido a los riojanos que acudan al gran acto del 24 de septiembre para gritar "a favor de la igualdad de todos los españoles y en contra de la amnistía que Pedro Sánchez está negociando con Puigdemont y con los independentistas separatistas".

En rueda de prensa, el diputado nacional Javier Merino ha recordado que el PP va a organizar este acto el próximo sábado, a dos días de la investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Una investidura que el PP de La Rioja va a apoyar porque según Merino, "es necesario que la sociedad hable alto y claro para no aceptar el chantaje, la amnistía y todo tipo de movimientos que supondrían romper la Constitución, romper los pactos de la transición así como el modelo territorial español en favor de unos pocos y en contra de la mayoría de los españoles".

Para ello, desde el PP se comprometen a "utilizar todos nuestros instrumentos, no solo con la voz en la calle sino con alcaldes, senadores, diputados autonómicos y nacionales en las Cortes Generales, y si hace falta llegaremos a la Justicia para que esto no se produzca", ha asegurado Merino, quien ha explicado a su vez que "sería la primera vez que una amnistía no busque beneficiar a la sociedad en su conjunto, sino a políticos concretos incluidos Puigdemont y Sánchez".

"La amnistía es grave, pero más utilizarla a favor de una investidura. Las condiciones de los independentistas para la investiduras son inaceptables e inasumibles", ha asegurado Merino a la vez que ha recordado que "así lo decían Pedro Sánchez y su Gobierno tres días antes de las elecciones. Decían no y que no iban a aceptar las condiciones de los independentistas. Lo único que ha cambiado es que ha perdido las elecciones".

Desde el PP han puntualizado que el interés del presidente Feijóo es que no va a gobernar a cualquier precio, sino que interpondrá siempre los intereses generales, la Constitución y la igualdad de los españoles. "Y no aceptará ni atajos ni chantajes", ha censurado el diputado nacional, al tiempo que ha vuelto a 'animar' a los riojanos a que dejen claro en la calle el día 24 que "hay alternativa, que es la que apoyaron la mayoría de los españoles, y es un gran acuerdo nacional para que sea la mayoría la que está representada en el Congreso y no sea una minoría la que decida los intereses de nuestro país".

OFICINA PARLAMENTARIA

En otro orden de cosas, el Grupo de Senadores y Diputados del Partido Popular de La Rioja ha puesto en marcha la Oficina Parlamentaria Nacional, que según ha explicado el senador por La Rioja Luis Martínez-Portillo, "pretende construir un nexo continuo y cercano con los riojanos y nuestros municipios para no sólo escuchar sus demandas y necesidades de carácter nacional, sino también para transformar esas demandas y necesidades en iniciativas parlamentarias que podamos trasladar los Diputados y Senadores riojanos a las Cortes Generales".

La Oficina Parlamentaria Nacional del PP de La Rioja estará configurada por los Parlamentarios. Se reunirá semanalmente en la sede del Partido para estudiar el orden del día de los plenos y comisiones y los asuntos que afecten La Rioja.

El objetivo de esta oficina, según ha explicado el senador, es "tener un contacto continuo con las instituciones riojanas". De hecho, la primera semana de octubre darán inicio los encuentros con alcaldes y portavoces del PP de diferentes municipios, comenzando por Logroño y las cabeceras de comarca, un calendario que se está cerrando ya.

Entre los temas que se analizarán en la oficina están las infraestructuras de comunicación, los retrasos en la ejecución en la A-12, la Ronda Sur de Logroño, el aeropuerto, el polígono de SEPES de Calahorra, las variantes de Rincón de Soto y El Villar, asuntos pendientes en agricultura y ganadería o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El senador ha explicado que también se tratará la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado "así como posibles enmiendas y para ello nos pondremos a disposición de los municipios. Nuestro objetivo es que nuestra región no siga siendo de segunda División tal y como la está tratando Pedro Sánchez mediante su trato a favor de nacionalistas e independentistas".