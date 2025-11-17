El PP de Logroño "exige" al PSOE que "no proyecte sus problemas internos en la gestión de los demás"

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño ha lamentado este lunes que su homólogo del PSOE "vuelva a recurrir al ruido y a la exageración para intentar tapar sus propios problemas internos, que son más que evidentes".

Una respuesta en referencia a la crítica lanzada esta mañana por los socialistas, que han hablado de "desgobierno" y "caos" porque el Ejecutivo local ha realizado "32 cambios" en su organigrama y composición "en 30 meses" de mandato.

Como rebaten los 'populares' en un comunicado, "resulta paradójico escuchar hablar de "caos" o "desgobierno" a un partido cuyo portavoz, Luis Alonso, lleva meses completamente desaparecido, sin liderazgo alguno y sin el respaldo de un grupo municipal totalmente dividido".

Así, indican que "conviene recordar que el PSOE de Logroño vive una descomposición sin precedentes: un concejal, Hermoso de Mendoza, decidió abandonar su acta, dejando un hueco que no quiso asumir el siguiente nombre de la lista, y una tercera edil ha terminado desvinculándose del Grupo Socialista".

"Un retrato fiel de un partido roto, sin cohesión y sin liderazgo. Este es el verdadero estado del PSOE de Logroño. Un partido roto, sin cohesión, sin rumbo y con la duda evidente de si su propio portavoz continuará o no al frente del grupo municipal", critican desde el PP logroñés.

Por eso, aseguran, "entendemos que Alonso intente desviar la atención y proyectar sobre los demás los problemas que tiene en su propia casa, pero le pedimos responsabilidad y rigor", al tiempo que reseñan que "Logroño requiere propuestas, trabajo y compromiso, no titulares grandilocuentes para encubrir una crisis interna que ya conocen todos los logroñeses".

"Mientras el PSOE sigue enredado en sus peleas internas, el Gobierno municipal continúa avanzando en los proyectos que esta ciudad necesita, con trabajo serio, planificación y una hoja de ruta clara. Logroño merece una oposición a la altura, no un grupo que intenta trasladar sus inseguridades al resto de la ciudad", finalizan los 'populares' logroñeses.