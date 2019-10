PP y Muévete presentan la moción de censura en Santo Domingo "por responsabilidad" para el "futuro" de la localidad

Publicado 02/10/2019 14:41:06 CET

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular y Muévete Santo Domingo han presentado este miércoles la moción de censura contra el PSOE e IU -para desbancar de la Alcaldía al socialista Javier Ruiz- en lo que han definido como "un acto de responsabilidad" para ofrecer "un cambio a mejor con la vista puesta en el futuro de la ciudad y avanzar por más y mejores servicios y oportunidades para todos".

Todo ante la "incapacidad" del PSOE "que ha sido manifiesta desde el primer día" según el Partido Popular de la localidad. En este punto, David Mena ha lamentado que "en vez de crear certidumbre, lo que ha hecho el Gobierno municipal ha sido crear la más absoluta inestabilidad sin poder llegar a ningún tipo de acuerdos con los grupos políticos de la oposición y ningunearnos".

Según Mena, "la única solución del PSOE fue 'coaligarse' con los populistas de IU" pero "el problema no es que no hayan hecho nada de las emergencias de la ciudad sino que no han comenzado nada".

"Una ciudad como Santo Domingo tiene que ganarse al futuro" y "los protagonistas de este descalabro son ellos PSOE e IU y no confiamos en ellos".

Para el PP, además, la prioridad será "en respuesta de las demandas de calceatenses" aprobar unos nuevos presupuestos municipales "lo antes posible".

"La ciudadanía nos ha pedido diálogo y el PP ha encontrado el acuerdo para esa estabilidad porque no solo las izquierdas tienen derecho para llegar a pactos".

Por todo ello, ha destacado, "dejen de echar cortinas de humo" porque ahora "vamos a tener un futuro que merecen los calceatenses".

Por su parte, Carlos Barrón de 'Muévete Santo Domingo' ha criticado "vetos e incumplimientos" y ha lamentado que a Javier Ruiz -alcalde de la localidad antes de la moción de censura- "se le queda grande esta localidad".