El PP pedirá este jueves en el pleno que el Gobierno central "solucione" la situación de los profesionales sanitarios

La portavoz del PP, Cristina Maiso, y la diputada popular, Begoña Martínez Arregui en una comparecencia de prensa - PP LA RIOJA

LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular pedirá este jueves, en el pleno del Parlamento riojano, vía dos Proposiciones No de Ley que el Gobierno central "escuche de forma activa" y "solucione" la situación de los profesionales sanitarios. También reclamarán que se transfiera a las CCAAs la totalidad de las partidas presupuestarias para compensar por daños producidos por el lobo.

Ambas cuestiones las han dado a conocer la portavoz de los 'populares', Cristina Maiso, y la diputada regional, Begoña Martínez Arregui.

En el caso de la situación sanitaria, Maiso ha defendido que "se mejore la situación laboral de los médicos y para planificar mejor los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud". "Los profesionales sanitarios son, por su labor asistencial, formativa, docente e investigadora, la piedra angular del Sistema Nacional de Salud", ha destacado, no sin antes, indicar que "la ordenación profesional es uno de los ámbitos que más acumula deficiencias por parte del Ministerio de Sanidad".

En este punto, ha recordado las numerosas concentraciones y huelgas que se han ido sucediendo el año pasado con el objetivo de la propuesta para actualizar el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud".

De hecho, ha señalado que estos paros en la actividad ha supuesto que, solo en La Rioja, en la última semana, "8.980 consultas se cancelaran, 49 operaciones se suspendieran y 200 pruebas diagnósticas quedarán aplazadas".

Maiso ha apuntado que este "estatuto marco que, como digo, los médicos lo impugnan, y por parte del Ministerio han optado por avivar la tensión a no prestar atención adecuada a las demandas de los profesionales, ya sea en un ámbito de diálogo con el Comité de Huelga o con el Foro de la Profesión Médica, ya que incluso la propia ministra los ha llegado a acusar de ir a esta huelga por motivos políticos".

Además, la portavoz popular ha criticado que no se haya incluido, este asunto, en el orden del día del Pleno del Consejo Interterritorial de este viernes, y se posponga al del 9 de abril. "No podemos esperar tres semanas más para abordar esta situación, para que la ministra se sienta a dialogar y a negociar con los médicos".

Ante ello, desde el PP han instado al Gobierno de España "a trabajar desde una coordinación real y efectiva con las comunidades autónomas y con los representantes de los profesionales sanitarios", así como impulsar "un nuevo sistema de financiación que tenga un apartado específico para sanidad, para garantizar los recursos que sean necesarios para modernizar y para avanzar en nuestra sanidad en las comunidades autónomas".

Maiso ha exigido que se presente un nuevo modelo de planificación de recursos humanos que "adapte las plantillas del Sistema Nacional de Salud a las necesidades sociodemográficas y epidemiológicas cambiantes, prestando especial atención a la atención primaria y algunas especialidades".

Finalmente, ha reclamado "aumentar las plantillas de médicos un 15 por ciento para posibilitar menos guardias, mayor conciliación y una reducción real de la jornada laboral", así como "flexibilizar los criterios de acreditación de las unidades docentes, especialmente en aquellas más demandadas, como puede ser la medicina de familia comunitaria, la pediatría, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria".

"ARBITRARIDADES" CON EL LOBO

Por otra parte, Martínez Arregui ha explicado otra PNL que tiene su origen "en las arbitrariedades del gobierno de Pedro Sánchez" con el lobo. Para ello, ha realizado un repaso a algunas actuaciones del Ejecutivo central respecto al lobo, tales como en 2021, cuando se incluyó el lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres que tienen un régimen de especial protección, más conocido como LESPRE.

De esa manera el lobo "deja de ser una especie cinegética en todo el territorio español y no solo al sur del Duero". El 2022 ya es el primer año completo en el que esta medida es efectiva, que tiene una "traducción y es que se incrementan los ataques del lobo en el territorio español en un 46 por ciento.

Ese mismo año, el 2022, la Conferencia Superior de Medio Ambiente, en aquel momento presidida por Teresa Ribera "toma una decisión, y presenta una estrategia y a la vez presenta un mecanismo, acuerdo con el resto de comunidades autónomas para transferir fondos a las regiones con dos líneas distintas". Con ello se trataba de indemnizar a los ganaderos por esos daños que se experimentan por los ataques del lobo y en segundo lugar por intentar incentivar medidas preventivas para que no se produzcan esos ataques".

Un dinero que llegó en 2022 y 2024, si bien "el resto de años no se han recibido". Frente a ello, ha apuntado que el Gobierno riojano "ha aumentado las ayudas a los ganaderos", a lo que ha añadido que, posteriormente, vía Comisión Europea, por el Grupo Parlamentario Popular se rebajó la protección del lobo, haciendo que posteriormente, el Senado "sacase" a la especie del LESPRE, algo que ratificó en marzo de 2025, el Congreso de los Diputados.

A continuación, ha explicado Martínez Arregui, en diciembre de ese mismo año, "dos partidas presupuestarias, una de ellas dirigida a las comunidades autónomas, como digo, para indemnizar a los ganaderos por los daños que sufren el lobo, dotada con 9,5 millones de euros, y la segunda línea, también dirigida a las comunidades autónomas, para incentivar esas medidas preventivas, dotada con 10,5 millones de euros, se suprimen del propio presupuesto del Ministerio de Transición Ecológica; 20 millones que se transfieren a través de una modificación presupuestaria al programa MOVES3, que incentiva la compra de coches eléctricos".

Con ello, ha lamentado la diputada popular "es un acto de castigo a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular" a la vez que "supone un castigo a los ganaderos riojanos, que han visto la expansión del lobo con seis manadas, así como siete lobos solitarios, haciendo que haya presencia del animal en 56 municipios, 12 más que en 2021". Los ataques han aumentado en un 25 por ciento, según ha destacado Martínez Arregui.

Ante ello, el PP va a pedir que el Gobierno de España "cumpla con su compromiso y que transfiera de manera inmediata la totalidad de esas partidas presupuestarias destinadas a paliar los daños del lobo".