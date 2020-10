El PP pedirá en el Parlamento la retirada del anteproyecto de la Ley de Caza y un nuevo texto consensuado

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Partido Popular Noemí Manzanos ha anunciado hoy que esta formación pedirá este jueves, en el pleno del Parlamento de La Rioja, la retirada del anteproyecto de la Ley de Caza y que el Gobierno riojano elabore un nuevo texto, esta vez "consensuado".

Manzanos ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha asegurado que "todos los colectivos" han sido "ninguneados" en la elaboración de la Ley de Caza y, por ello, ha pedido al Ejecutivo regional que "comience un nuevo proyecto y reflexione".

Ha recordado cómo se aprobó una proposición no de ley del PP para redactar una nueva ley (con el voto en contra de Ciudadanos y la abstención de IU) consensuada con ayuntamientos y cazadores. "El Gobierno de La Rioja aceptó el reto", ha añadido, señalando que, no obstante, "ha optado por ir por libre, no trabajar con nadie".

Así, ha dicho, el Consejo Regional de Caza sólo se ha reunido en dos ocasiones; en una no se trató este tema, y en otra el Gobierno presentó un anteproyecto de ley que "no satisface a nadie".

La diputada ha afirmado que tanto la Federación de Caza como la Federación Riojana de Municipios se sienten "ninguneados" por el Gobierno de La Rioja en la elaboración de la futura Ley.

De hecho, ha explicado que tras reunirse con la Federación de Cazadores, éstos califican el texto de "íntegramente rechazable" y apuntan que "no supone ningún avance normativo, elimina el carácter social de la caza y su vinculación al municipio para dotarla de un mero carácter comercial".

Del mismo modo, ha añadido, esta Federación lamenta "el corta y pega de un texto, repleto de incongruencias y contradicciones, que no se ajusta a la realidad cinegética de La Rioja".

Por su parte, la Asociación de rehaleros 'ARRECAL', ha transmitido Manzanos, subraya que el Gobierno de La Rioja ha elaborado esta Ley "de espaldas a los cazadores y no cumple con sus expectativas".

Los agricultores y ganaderos riojanos, ha apuntado Noemí Manzanos, también lamentan su no participación en la elaboración de esta norma y señalan que "no se ven soluciones a los problemas que origina la fauna silvestre en sus cultivos".

También ha dicho que, ni la Federación Riojana de Municipios ni los Guardas de Caza, por ejemplo, han sido consultados y asociaciones como Ecologistas en Acción o Amigos de la Tierra manifiestan abiertamente que "no han participado en su elaboración y que no supone ningún avance".