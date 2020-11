El PP plantea más de 80 enmiendas al Presupuesto de Logroño 2021, reorientando partidas para unas cuentas "de salvación"

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño va a plantear más de 80 enmiendas a los Presupuestos del Consistorio para 2021, una serie de propuestas, cifradas en "unos 17 ó 18 millones de euros" que no suponen que las cuentas se vean incrementadas en esta cantidad, sino que se reorientan partidas para acabar conformando lo que el portavoz 'popular' Conrado Escobar ha definido como "presupuestos de salvación".

En rueda de prensa, en la que ha comparecido junto con sus compañeros de Grupo Antonio Ruiz Lasanta y Mar San Martín, Escobar ha incidido en que debe ser "un presupuesto excepcional para un momento excepcionalmente grave, deben ser los presupuestos del Covid, cerca de 193 millones que tienen que suponer red de salvación para quienes los están pasando mal".

Unas cuentas, ha añadido, "en las que se primen las iniciativas que permitan seguir manteniendo el empleo y que contengan grandes dosis de realidad, pero sin renunciar a la ambición, adaptándonos a la nueva normalidad, desde una fiscalidad responsable, apostando por el esfuerzo inversor y entendiendo que hay que gestionar con la máxima eficacia y eficiencia".

Ha recordado que "hoy mismo, en el Registro Municipal, vamos a presentar esas más de 80 enmiendas", que ha basado en seis ejes, con un compromiso presupuestario y político y elaboradas por los concejales del PP tras un proceso de escucha permanente con los logroñeses y con los barrios, y que son expresión de problemas y de nuevas sensibilidades que emergen en la ciudad y en la sociedad".

"Son enmiendas financieramente ambiciosas pero también responsables, con soporte técnico. Desde seis ejes, el primero, una fiscalidad responsable, que pasa por la fiscalidad cero cuando no hay ingresos; entendiendo el soterramiento no como dificultad, como se empeña el equipo de Gobierno, o como una deuda, sino como un proyecto colectivo de éxito, un proyecto de ciudad, que está transformando Logroño y al que no se puede renunciar".

A ello ha sumado que "seguimos apostando por los barrios, no se trata de abordar solo una parte de la ciudad, hemos hecho un esfuerzo intenso para que todos los barrios tengan espacio en enmiendas" y en la que se han "ocupado y preocupado de lo más importante, las familias".

Ha detallado medidas que plantean en estas enmiendas, como "intervenir en la salud comunitaria, hacer una ciudad más segura", con propuestas como más ayudas para mascarillas; planes de contingencia en los colegios, 300.000 euros o "un parque destinado a las víctimas Covid, un simple testimonio, pero indispensable para mantener la memoria de los que desafortunadamente nos han dejado".

En infraestructuras, además de abogar por "un cierto pacto para que no estén al albur del gobierno de turno", Escobar ha apuntado a "la reorganización de los proyectos de República Argentina y San Antón", una remodelación "que se haga contando con el consenso con comerciantes y vecinos".

Respecto a sus propuestas por barrios, el portavoz del PP ha detallado que, en la Zona Sur, propones 500.000 euros para finalizar las obras de la intersección de Duques de Nájera con Vara de Rey; y otro medio millón para la puesta en marcha "no en dos años, sino ya" de la nueva estación de autobuses. En la Zona Oeste, se plantean 450.000 euros para proyectos como las aceras en Avenida de Burgos y asfaltados en inmediaciones de barrio de Yagüe, así como la apertura de la calle Eibar.

En la Zona Norte, "sin dotación presupuestaria, pero sí mostrando voluntad política", se habla del futuro centro de salud; que se mantengan las plazas del aparcamiento de Valbuena, y un incremento de 500.000 euros para las ayudas a la rehabilitación. Y en la Zona Este, se propone la reapertura de la comisaría de Villegas, las aceras al campo de fútbol de Varea, y la parcela del antiguo San Millán para aparcamiento, "algo que gobierno local parece haber descubierto ahora".

Otro de los ejes del PP, como ha apuntado el edil Antonio Ruiz Lasanta, es el de la agenda urbana, apostando por "una atención específica a cada uno de los medios de movilidad". Así, se plantea "más esfuerzo para las áreas pacificadas", en lo que ha citado, por ejemplo, la calle San Antón; más atención al bus urbano, para el que ha reclamado "esfuerzo financiero" y adecuar las flotas a la situación actual; o la adaptación de la señalética de 'Ciudad 30'.

Ha apuntado, además, de otros aspectos como la "accesibilidad de pasos de peatones, controles de velocidad en zonas como Avenida de la Sierra o Sequoias, eficiencia en el alumbrado, renovación de tuberías, avance urbanístico y estratégico a través del PGM con partida para que se siga desarrollando, y más apuesta por el futuro del soterramiento y sus siguientes fases".

Se ha referido, por último, al apoyo a las familias, con ayudas específicas a la conciliación laboral por 300.000 euros, un programa intervención de soledad en mayores en domicilio por 350.000 euros, programas intergeneracionales, o ayudas exprés a la vivienda para personas en situación de emergencia social con el patrimonio municipal de vivienda.

SOTERRAMIENTO.

Por último, la concejal Mar San Martín ha apuntado que "no puede ser que el Presupuesto 2021 no tenga partidas preparadas a sectores más afectados", por eso, desde el PP se proponen "ayudas directas para comercio, hostelería, turismo, cultura o autonómos, con 500.000 euros para cada sector". Aún en el área de reactivación económica, ha abogado por "un esfuerzo por la apertura de la estación de autobuses que ya debería estar abierta, no podemos estar soportando dos, una obsoleta y otra desaprovechada".

Ha considerado que "el empleo es el gran perdedor de estos presupuestos, con partidas insuficientes", por lo que ha propuesto "ayudas directas, pero también apoyo a empleo innovador, profesionalización agentes sector turístico y comercial ayudando a estos sectores a crear empleo".

San Martín ha abogado especialmente por una "reducción impositiva, no podemos plantear un presupuesto que sube impuestos" y ha afirmado que "podemos volver a recoger fiscalidad baja que tenía ayuntamiento años antes, reduciendo IBI y otros impuestos y tasas o con tarifas especiales para los sectores más afectados".

En total, ha señalado que las enmiendas del PP suponen "en torno a 17 ó 18 millones de euros, que no quiere decir que sea todo a sumar, se trata de establecer prioridades", a lo que ha sumado que "su soporte financiero está presente".

Así, ha señalado "dos líneas: enmiendas se pueden absorber en partidas del presupuesto actual sin ejecutar, hay hasta 20 millones de gasto corriente sin ejecutar; y se tiene una oportunidad en los remanentes, que se pueden utilizar de manera libre", que "como en los años anteriores", podrían ser unos 14 ó 15 millones.

Se ha referido especialmente al soterramiento, "una gran obra que hay que acabar, pero no verla como un lastre, no se puede poner como excusa para ser timoratos con presupuesto". Ha recordado que "se han pagado ya un 70% de los 79 millones correspondientes al Ayuntamiento del total de 220".

De este modo, "quedan 24 millones por pagar, más los 10 millones de la bolsa de ahorro municipal, que se han ido consiguiendo por diferentes Corporaciones". "Vamos a hablar de que por fin pagamos esta obra, y que nadie recuerda ya no poder cruzar por Avenida de colón o por otras calles del entorno", ha finalizado.