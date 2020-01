PP pregunta por "los perjuicios económicos y temporales del 'capricho' de Hermoso de Mendoza de parar obras Vara de Rey"

Publicado 31/01/2020 13:37:57 CET

LOGROÑO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP de La Rioja, Cuca Gamarra, ha criticado este viernes "la poca transparencia" del equipo de Gobierno municipal con respecto a las obras del nudo de Vara de Rey y los cambios que se han producido "hasta el punto de tener parada una ciudad durante seis meses" y que tendrán "perjuicios económicos y temporales" que pagarán "los logroñeses".

"La decisión de parar las obras el pasado mes de septiembre fue tomada de forma unilateral y arbitraria -según Gamarra- pero las consecuencias las sufriremos todos", ha afirmado.

La diputada nacional del PP ha participado este viernes en una rueda de prensa junto al portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar, para analizar el futuro de las obras del nudo de Vara de Rey.

Durante su explicación, Gamarra ha asegurado que el PSOE "ha parado una obra en marcha, un proyecto aprobado y una obra adjudicada". Todo ello -ha criticado- "al margen de la sociedad y sin sustento jurídico o técnico".

Gamarra ha lamentado que el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, "tomó esta decisión sin tener en cuenta los consensos alcanzados por las corporaciones anteriores ni siquiera por la actual corporación. Se lleva a cabo a espaldas, sin acuerdos ni consensos con el resto ni tan siquiera con la Sociedad del Ferrocarril".

"UNA MALA DECISIÓN QUE GENERARÁ MUCHOS PERJUICIOS"

Tras la decisión de parar las obras del nudo de Vara de Rey, "hace ya seis meses", como ha recordado Gamarra, el Partido Popular quiere reiterar que ésta fue "una mala decisión para la ciudad de Logroño que genera muchos perjuicios".

Por ello, y frente al compromiso que tenemos con Logroño y con el soterramiento, "desde el PP seguiremos apoyando estas obras desde todas las administraciones y también desde el Congreso" porque "exigimos conocer las razones, el alcance y las explicaciones en relación a esta mala decisión".

Ante esta situación, ha avanzado, "nuestro grupo parlamentario en el Congreso ha solicitado la comparecencia del secretario de estado de Fomento e Infraestructuras, como presidente de la Sociedad del Ferrocarril y, por tanto, como encargado de convocar los Consejos de Administración y quien debe dar cuenta a los riojanos de lo que supone haber tomado la decisión de parar una obra, cambiar el proyecto y los perjuicios que ellos conlleva".

"HERMOSO DE MENDOZA ROMPE LOS CONSENSOS DE CIUDAD"

Para Cuca Gamarra, la decisión de Hermoso de Mendoza "rompe los consensos de ciudad que se han ido alcanzando en últimas décadas y no cuenta con respaldos ni técnicos ni jurídicos. Lo que sí tienen son responsables y, por tanto, exigimos explicaciones".

Gamarra ha recordado que, la anterior obra, "se aprobó y se licitó con unos adjudicatarios y la Sociedad del Ferrocarril avaló la propuesta aprobada porque era la mejor de todas las posibles" pero ahora "el Ayuntamiento ha roto esta situación sin razones, ni informes".

Además, la que fuera alcaldesa de la ciudad desde 2011 y hasta junio de 2019 ha asegurado que estas modificaciones "van a costar más dinero a todos los logroñeses". En este punto, ha ironizado, "sabemos que al alcalde de la ciudad no le importa subir los impuestos" pero es necesario "que los logroñeses conozcan la realidad de esta situación".

Si las obras anteriores "hubieran seguido en marcha" -ha continuado- "éstas deberían acabar en junio de 2020 y, sin embargo, tras quedar paralizadas no sabemos qué va a ocurrir. Solo los perjuicios porque ahora habrá mas tiempo para la comercialización de los solares del entorno de Vara de Rey ya que hasta que no se termine la urbanización no se pueden comercializar y vender los solares".

Así las cosas, ha matizado, "si vamos a un nuevo proyecto y a una nueva licitación, con todo el tiempo que ello conlleva, estamos posponiendo la comercialización de los solares".

"AGUJERO URBANÍSTICO, ADMINISTRATIVO Y POLÍTICO"

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar, ha criticado "la gestión" del alcalde de la ciudad y de sus socios en el Ayuntamiento ante lo que ha calificado de un "agujero urbanístico, administrativo, político y, muchos nos tememos que también económico".

Tras la decisión de Hermoso de Mendoza, "hoy tenemos un entorno de incertidumbre y más confusión que nunca en cuanto al tiempo y a las consecuencias económicas", ha reiterado Escobar. "Solo tenemos un dibujo y ante este manifiesto ejemplo de irresponsabilidad, de improvisación y de arbitrariedad tenemos que denunciar las consecuencias graves que va a acarrear en nombre de la ciudad".

Para Escobar, la decisión de parar las obras "constituye una ruptura con tres corporaciones anteriores en el Ayuntamiento de Logroño, la que presidían Julio Revuelta, Tomás Santos y Cuca Gamarra" y "ahora también el propio alcalde se enfrenta a lo acordado el 5 de septiembre por su propia corporación".

Además, el PP también critica "la última propuesta que ofrece el alcalde para esa zona que es un cruce con semáforo que se aparta de cualquiera de las opciones que se habían barajado anteriormente".

"UNA CIUDAD NO SE GOBIERNA POR CAPRICHOS"

"Una solución sin consenso de la corporación y de las administraciones" y, ante lo cual, se pregunta: "¿No decía el alcalde que lo más seguro era una glorieta? Ahora parece que no, ahora quiere un cruce con semáforo". "¿Cuál será la siguiente ocurrencia?".

Así las cosas, ha continuado, "hay que decir a Hermoso de Mendoza que una ciudad no se gobierna desde el capricho ni puede estar sujeta a estos 'vaivenes'" porque todo esto es "un atropello urbanístico que tenemos que denunciar ante una herida abierta de ciudad".

Por ello, desde el Grupo Municipal Popular también "vamos a hacer nuestros deberes y exigiremos transparencia. Para ello hemos solicitado la comparecencia del concejal de Urbanismo y, una vez más, pediremos explicaciones en pleno" al igual que el grupo Parlamentario en el Parlamento de La Rioja donde se ha solicitado la información del informe de la Abogacía del Estado que aún hoy seguimos sin conocer".