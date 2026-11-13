El PP propone un "gran Pacto de Estado por el medio rural para proteger la agricultura y preservar el monte"

La candidata número uno al Congreso por el Partido Popular de La Rioja, Cuca Gamarra, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, han mantenido este viernes en Navarrete un encuentro con representantes del sector riojano de la caza - PP DE LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno al Congreso por el Partido Popular de La Rioja, Cuca Gamarra, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, han mantenido este viernes en Navarrete un encuentro con representantes del sector riojano de la caza para conocer sus preocupaciones, trasladarles las propuestas electorales del PP, atender sus planteamientos a las instituciones y proponer un gran Pacto de Estado por el medio rural para proteger la agricultura y preservar nuestros montes.

A las puertas del ayuntamiento de la localidad, Gamarra ha anunciado que "es fundamental plantear un Pacto de Estado por el medio rural para la agricultura y nuestros montes, con el fin de diseñar políticas para garantizar que tanto la agricultura como la ganadería tengan futuro y que los montes formen parte de una planificación como elemento de riqueza y rendimiento económico".

En este sentido, ha planteado como fundamental "la financiación autonómica como factor de apoyo al medio rural de cada comunidad autónoma". Así, "tras ocho años de sanchismo caracterizados por la burocracia y por la penalización legal de la actividad del medio rural y de los cazadores, ha llegado el momento de corregirlo revisando todas las leyes en los cien primeros días de gobierno para reducir la burocracia en nuestro campo y en nuestro monte e introducir el mecanismo rural de garantía". Un procedimiento que, según Gamarra, "consistirá en analizar el impacto de cualquier ley sobre el medio rural antes de llegar a aprobarse".

"LA CAZA TAMBIÉN VOTA"

Por su parte, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha comenzado su intervención criticando que "no puede ser que desde una mullida moqueta en el Paseo de la Castellana se tomen las decisiones de hombres y mujeres que saben cómo defender el territorio y gestionar la caza, porque es algo que llevan haciendo toda la vida".

El senador madrileño, reconocido aficionado a la actividad cinegética y buen conocedor del medio rural, ha lamentado que en la presente legislatura "hemos padecido un presidente que ha gobernado en contra del mundo rural, al que ni ha escuchado, ni ha atendido, ni sobre el que ha legislado para poder garantizar su subsistencia, el relevo generacional en el ámbito de la agricultura y de la ganadería o en el mundo de la caza, que es una actividad absolutamente ultrarreglada pero que se tiene que simplificar y dejar de criminalizar estableciendo un punto de equilibrio".

En su opinión, "si no se hace un control de la población, los daños que se provocan a los agricultores hacen que sus maltrechas cuentas de resultados simple y llanamente quiebren. Qué joven, qué hombre, qué mujer que ve lo sacrificado que es trabajar en el campo, en el entorno rural, decide coger un relevo generacional si encima no te salen las cuentas. Eso, al menos en mi pueblo, en mi ciudad, se llama sentido común, que lamentablemente ha sido el menos común de los sentidos a lo largo de estos ocho años".

La cabeza de lista del PP riojano al Congreso ha subrayado también "la importancia de mantener la población en nuestros pueblos para que haya futuro y oportunidades. Y eso pasa por incentivar la actividad económica -ha precisado- a través de beneficios fiscales y de una PAC reforzada para no perder financiación para La Rioja ni para España". Dentro de este capítulo agrario, y como medida específica para los jóvenes agricultores, Gamarra ha anunciado "el anticipo del 70% de las ayudas al inicio de la actividad de la PAC o permitirles que puedan diferir impuestos".

Sobre la conservación de los montes, la candidata del PP riojano ha propuesto "convertirlos en parte del ciclo económico y no verlos como una carga. No pensar que la inacción es conservación. Por lo que también, a través de una nueva ley de montes, buscaremos que sean percibidos y utilizados como un recurso económico, con rentabilidad y una fiscalidad diferenciada que los haga sostenibles y económicamente rentables"

"Por eso nos reunimos hoy con los cazadores", ha concluido, "para poder abordar qué medidas queremos implantar y cómo dar la vuelta y revertir la penalización y la criminalización que se ha desarrollado durante toda esta legislatura, desde unos planteamientos ideológicos y sectarios, en relación a los ganaderos y a los cazadores. Porque eso es desconocer el gran valor que tienen en nuestra sociedad para proteger nuestros montes, para hacerlos sostenibles y para llevar a cabo un equilibrio en las políticas medioambientales".

Rollán ha reconocido venir a Navarrete "a comprometernos, como ya lo ha hecho nuestro candidato Alberto Núñez Feijóo, con el sector de la caza, a cuya Real Federación Española felicito -ha dicho- por plantear una propuesta, un manifiesto, un compromiso que puede ser perfectamente asumido por cualquier formación política, si bien hasta este momento solamente lo ha hecho el Partido Popular". Un manifiesto, 'La caza también vota', "que no solamente aborda cuestiones cinegéticas, sino también medioambientales, porque les puedo asegurar que no hay nadie que cuide más el medioambiente, la flora y la fauna, que un apasionado del campo, como es una cazadora o un cazador".

"Cuestiones como las que estoy planteando son las que abordamos en La Rioja en el día de hoy, para asumir un compromiso y pedir la confianza de quienes van a votar el próximo 29 de noviembre y lo que no quieren es que sigan Pedro Sánchez y sus políticas al frente del Gobierno de España", ha aseverado. A preguntas de los periodistas sobre el lobo, Rollán ha apelado al "sentido común".

"Esto no es una barra libre de caza, sino que en los lugares donde hay una superpoblación de lobo que pone en riesgo la rentabilidad de explotaciones ganaderas en el medio rural, es necesario regular el equilibrio para que sean compatibles las explotaciones ganaderas con la preservación sensata de la especie", ha concluido.