El PP reclama más atención a la dieta y al estilo de vida mediterráneos en el Plan Europeo de Salud Cardiovascular

LOGROÑO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PP, Esther Herranz, ha reclamado que el Plan Europeo de Salud Cardiovascular incorpore de manera más clara la dieta y el estilo de vida mediterráneos, modelos ampliamente avalados por la evidencia científica y fundamentales para la prevención de las enfermedades cardiovasculares.

Durante la presentación por parte de la Comisión del Plan Europeo de Salud Cardiovascular, la eurodiputada ha valorado positivamente el plan, señalando que "merece ser celebrado", ya que persigue mejorar la salud cardiovascular de los europeos. Sin embargo, ha lamentado que el texto no haga suficientes referencias a estudios sobre buenas prácticas que "desde hace más de un siglo vienen funcionando", como la dieta y el estilo de vida mediterráneos.

En su intervención, la eurodiputada ha subrayado que este modelo, inherentemente europeo, se basa en el consumo moderado de una gran variedad de alimentos de calidad, así como en la práctica de actividad física moderada. "Hay que educar en el consumo responsable y en una dieta variada en la que tengan cabida todos los alimentos", ha defendido.

Asimismo, Herranz ha advertido contra enfoques simplistas que "demonicen" determinados productos sin base científica. "Los estudios avalan este enfoque equilibrado; por ejemplo, el consumo moderado de vino ha demostrado en numerosos estudios que puede favorecer una mejor salud cardiovascular por su contenido en resveratrol", ha explicado.

Por último, la eurodiputada del PP ha insistido en que el Plan Europeo de Salud Cardiovascular no debe traducirse en "políticas de brocha gorda", sino en medidas bien fundamentadas, basadas en la evidencia científica y respetuosas con los modelos de vida saludables propios de Europa.