El PP recuerda al PSOE que La Rioja "supera en 8 puntos la media nacional en ejecución de fondos europeos"

LOGROÑO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El PP recuerda al PSOE que "La Rioja supera en ocho puntos la media nacional en ejecución de fondos europeos que repercuten de forma eficaz en el territorio, según un reciente estudio de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros, que también certifica que somos la tercera comunidad con menos porcentaje de fondos europeos sin asignar, apenas el 15,6%".

Una afirmación que realizan tras la advertencia del PSOE de la posible pérdida de 20,8 millones de fondos europeos al no construir el Centro del Dato.

Además, prosiguen en un comunicado de prensa, "hemos pasado de ser la segunda comunidad con menor porcentaje de ejecución de fondos comunitarios en febrero de 2024, con el 37,5%, a ser la octava que mejor los gestiona, en enero de 2026".

Una evolución -según el PP- "tremendamente positiva que evidencia una gestión responsable y eficaz que parece molestar sobremanera a los dirigentes socialistas riojanos, en especial a quienes como el diputado Lacalzada tuvieron responsabilidades en el anterior Ejecutivo presidido por Concha Andreu".

Frente a esa realidad "nos topamos con las mentiras del PSOE. El PP de La Rioja lamenta que el diputado regional del PSOE, José Ángel Lacalzada, bien por desconocimiento o por irresponsabilidad, recurra y utilice una mentira para tratar, sin éxito, de minar la credibilidad del Gobierno de La Rioja con falsos argumentos".

En cualquier caso, "es un grave comportamiento que le desacredita. Lacalzada se equivoca, si es a sabiendas aún peor, porque el convenio de 2023 al que hoy ha hecho referencia no incluye la financiación con cargo a fondos europeos del Centro del Dato al que ha hecho referencia, tal y como él ha asegurado".

A partir de ahí, el resto de su comparecencia "es un auténtico despropósito".

Mientras el PSOE de La Rioja "se empeña en seguir dilapidando la poca credibilidad que le queda con manifestaciones como estas de su diputado autonómico, el Gobierno regional del PP continuará tratando de aprovechar todas las oportunidades que brindan los fondos europeos para impulsar proyectos transformadores y que dejen poso en el territorio, como supuso la contratación a finales de octubre de 2025 del desarrollo del espacio de datos de la Nueva Economía de la Lengua y de la incubadora de proyectos emergentes en inteligencia artificial y tecnologías del lenguaje en español".

Todo ello, finalizan los 'populares', "frente al despilfarro y al humo que caracterizaron las políticas del anterior Ejecutivo socialista en esta materia, una buena gestión del Gobierno actual ha permitido ejecutar el 100% de fondos Next-Gen en ámbitos como la educación de 0 a 3 años, con 488 plazas creadas; vivienda o políticas sociales, con centros de día recién inaugurados en Calahorra o Arnedo".

Una semana más, "el PSOE riojano se retrata y pone de manifiesto un creciente nerviosismo, así como su ausencia de proyecto. Lacalzada y sus compañeros de partido no son de fiar, no lo fueron cuando tuvieron responsabilidades en el Gobierno ni ahora en la oposición. Carecían de un proyecto ilusionante para esta comunidad en el Ejecutivo y ahora, en la oposición, no esconden una alarmante ausencia de alternativa al buen Gobierno de Gonzalo Capellán".